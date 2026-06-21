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La zone d'exclusion aérienne mise en place pour les négociations sur l'Iran a perturbé le trafic aérien à l'aéroport de Zurich, selon les autorités
information fournie par Reuters 21/06/2026 à 14:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une défaillance technique du contrôle aérien, provoquée par des mesures de sécurité liées aux pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran en Suisse, a entraîné des perturbations à l'aéroport de Zurich dimanche, ont indiqué les autorités aéronautiques, précisant que le problème avait été résolu.

Ce dysfonctionnement s’est produit à la suite de l’intégration, dans les systèmes d’affichage radar, d’une zone d’accès restreint au-dessus de Buergenstock, la station de montagne suisse où se déroulent les négociations, a expliqué Skyguide, l’autorité suisse de contrôle du trafic aérien.

Cette zone n’a été définie qu’à la dernière minute, car la décision d’organiser ce nouveau cycle de pourparlers n’a été finalisée que samedi, selon un communiqué.

Les opérations ont depuis repris leur cours normal, a indiqué Skyguide, ajoutant: “Les systèmes fonctionnent sans heurts et la sécurité a été assurée à tout moment.”

À midi, 12 arrivées et 14 départs avaient été annulés, a déclaré à Reuters une porte-parole de l’aéroport. Au moins 60 départs ont été retardés, a-t-elle ajouté. Le vice-président américain JD Vance est arrivé pour des pourparlers de paix avec l’Iran à Buergenstock dimanche, comme prévu dans un accord de paix provisoire, mais ces efforts diplomatiques ont été éclipsés par l’annonce par l’Iran de la réimposition de son blocus du détroit d’Ormuz.

La Suisse a promis un “cadre discret et fiable” pour les pourparlers dans cette station thermale, située à un peu plus de 50 kilomètres (31 miles) au sud de l’aéroport de Zurich à vol d’oiseau.

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