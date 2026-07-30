La voie d'exportation du pétrole du Kazakhstan à nouveau bloquée par des attaques de drones ukrainiens en mer Noire

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* Troisième suspension des chargements ce mois-ci au terminal de la mer Noire

* Deux pétroliers ont été attaqués pendant la nuit

* L'oléoduc CPC achemine 80 % des exportations de pétrole du Kazakhstan

* Les intérêts économiques de ce pays d'Asie centrale menacés par la guerre en Ukraine

(Mises à jour tout au long de l'article avec le contexte, des détails sur les navires touchés et ceux qui ont été déroutés, les commentaires du ministère kazakh de l'Énergie et des informations de fond) par Felix Light

Le principal terminal d'exportation de pétrole du Kazakhstan, situé en mer Noire, a fermé jeudi pour la troisième fois ce mois-ci, suspendant les chargements de brut après que des drones ukrainiens ont touché deux navires au niveau et à proximité du terminal du port russe de Novorossiisk.

Le Consortium du pipeline de la Caspienne , propriétaire du terminal et de l’oléoduc qui achemine le pétrole kazakh à travers la Russie jusqu’à la mer Noire, a fait cette annonce à peine deux jours après la reprise des chargements de navires au terminal, suite à une suspension d’une semaine.

Les perturbations répétées des infrastructures du CPC, qui représentent 80 % des exportations de pétrole kazakhes, mettent en évidence la menace croissante que fait peser la guerre menée par la Russie en Ukraine sur les intérêts économiques du pays, ainsi que sur ceux des géants pétroliers américains Chevron CVX.N et Exxon XOM.N , qui ont réalisé d’importants investissements au Kazakhstan.

Les précédentes suspensions des chargements à l’exportation ont contraint cet État d’Asie centrale, qui figure parmi les dix plus grands exportateurs de pétrole au monde au sein du groupe OPEP+, à réduire temporairement sa production, car il ne dispose d’aucune voie alternative facile pour acheminer son brut vers les marchés mondiaux.

Lors de ce dernier incident, la CPC a déclaré que deux pétroliers, le Nissos Sifnos battant pavillon des Îles Marshall et le Marathi battant pavillon de l’Île de Man, avaient été attaqués pendant la nuit par des drones ukrainiens, provoquant un incendie à bord du Nissos Sifnos. Ce dernier a été touché alors qu’il était en cours de chargement au terminal de la CPC, a-t-elle précisé.

Le ministère de l’Énergie du Kazakhstan a confirmé ces frappes, sans toutefois désigner l’Ukraine comme responsable. Les forces de drones ukrainiennes ont déclaré avoir frappé quatre pétroliers russes dans la mer Noire et la mer d’Azov pendant la nuit, sans toutefois préciser où.

Au moins cinq pétroliers qui avaient initialement indiqué le terminal CPC comme destination ont changé de cap vers la Turquie, l’Espagne ou sont passés en "attente d’ordres", selon les données maritimes de LSEG examinées jeudi par Reuters.

Le Kazakhstan a condamné les précédentes attaques visant les installations de la CPC, tandis que Kyiv les a justifiées comme s’inscrivant dans le cadre de sa campagne contre les infrastructures soutenant l’effort de guerre russe, affirmant que ses actions ne visaient pas le Kazakhstan, dont la CPC achemine principalement le pétrole.

UN ÉTAT D'ASIE CENTRALE EXPORTE SON PÉTROLE PRINCIPALEMENT VERS L'EUROPE

Pays de 20 millions d’habitants partageant avec la Russie la plus longue frontière terrestre au monde, le Kazakhstan est la plus grande économie d’Asie centrale et un important producteur d’énergie et de minerais, fournissant 2 % de l’approvisionnement quotidien mondial en pétrole. La majeure partie de ses exportations est destinée à l’Europe.

Comme dans d’autres pays d’Asie centrale, la guerre a provoqué des chocs inflationnistes périodiques ainsi qu’une croissance économique rapide liée au réacheminement des routes commerciales via le Kazakhstan, pour lequel la Russie reste le principal partenaire commercial.

L'oléoduc CPC, long de 940 miles (1 510 km), est l’un des plus longs au monde. Sa construction a débuté en 1999 et des entreprises américaines, dont Chevron et Exxon, ont contribué à près de la moitié des 2,6 milliards de dollars d’investissement dans cet oléoduc qui relie le gigantesque gisement pétrolier de Tengiz, au Kazakhstan, à la côte russe de la mer Noire.

Les États-Unis y avaient alors vu un message adressé au monde entier, montrant que les États-Unis, la Russie et les États d’Asie centrale coopéraient pour assurer la prospérité et la stabilité de la région.

Les principaux actionnaires sont la société russe Transneft, la société kazakhe KazMunayGas et Chevron CVX.N .

Le ministre kazakh de l’Énergie, Yerlan Akkenzhenov, s’est entretenu avec l’ambassadrice américaine Julie Stufft, au cours d’une réunion où une "attention particulière" a été accordée à la sécurité énergétique régionale, au bon fonctionnement des infrastructures d’exportation et à la stabilité des approvisionnements vers les marchés mondiaux, a indiqué jeudi le ministère d'Akkenzhenov.

Mercredi, le ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan a indiqué que le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, s’est entretenu par téléphone avec son homologue kazakh, Yermek Kosherbayev, au cours d’un échange consacré au CPC.

Les alternatives du Kazakhstan au CPC — vers l’ouest, en traversant la mer Caspienne jusqu’en Azerbaïdjan puis vers la Turquie, et vers l’est via des oléoducs vers la Chine — sont limitées par des problèmes de capacité.

LE KAZAKHSTAN MARCHE SUR LA CORDE RAIDE CONCERNANT LA GUERRE

Le Kazakhstan a mené une politique diplomatique de funambule ces 4 ans et demi concernant la guerre en Ukraine — refusant de soutenir la Russie, avec laquelle il est officiellement allié, tout en dénonçant les frappes ukrainiennes contre le CPC.

Lors d’une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine le week-end dernier, le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev a publiquement suggéré à Poutine de "geler" la guerre en Ukraine et d’engager des pourparlers de paix, une proposition qui a ensuite été rejetée par le Kremlin.

Lors de son dernier entretien téléphonique rapporté avec le président ukrainien Volodimir Zelensky en août 2025, Tokayev a réaffirmé le soutien du Kazakhstan à l’intégrité territoriale de l’Ukraine, mais lui a conseillé d’accepter les conditions de paix proposées par la Russie, en lui déclarant: "Une mauvaise paix vaut mieux qu’une bonne guerre."