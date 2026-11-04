La victoire écrasante des démocrates apporte un nouveau rebondissement aux inquiétudes des marchés concernant l'Iran, l'IA et la dette

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* La politique étrangère de Trump reste un risque majeur pour les marchés après les élections de mi-mandat

* Selon les analystes, une escalade au Moyen-Orient pourrait peser sur les actions et les obligations

* Une majorité démocrate pourrait entraîner un contrôle plus strict de la croissance du secteur de l’IA

(Mise à jour du titre)

par Dhara Ranasinghe et Ankur Banerjee

La victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat américaines est le dernier rebondissement en date pour des marchés aux prises avec les répercussions de la guerre en Iran et d’un boom de l’IA qui a stimulé la croissance et l’inflation, alors même que la dette de la première économie mondiale ne cesse de s’alourdir.

Si la réaction globale des marchés aux résultats a été modérée mercredi, avec des actions en hausse en Europe et un dollar en reprise, les investisseurs s’attendent à ce que la volatilité se poursuive. L’attention s’est portée en particulier sur deux points: l’évolution d’une guerre avec l’Iran qui a contribué à faire grimper les cours du pétrole de 70 % cette année, et un débat controversé sur les dépenses budgétaires américaines.

« Les répercussions potentielles les plus importantes sur les marchés pourraient se produire si, les élections de mi-mandat désormais derrière nous, le président (Donald Trump) décidait d’intensifier le conflit au Moyen-Orient », a déclaré Mike Bell, responsable de la stratégie de marché chez RBC BlueBay Asset Management, qui gère près de 600 milliards de dollars d’actifs.

« Si une escalade… venait à se produire et que les prix de l’énergie s’en trouvaient alors poussés à la hausse, cela pourrait nuire à la fois aux actions et aux obligations. »

Alors que le conflit avec l’Iran perdure, les cours du pétrole restent bloqués au-dessus des 100 dollars le baril

LCOc1 , faisant grimper les coûts du carburant pour les consommateurs et les entreprises. Les banques centrales, quant à elles, sont vigilantes face aux risques d’une propagation vers une flambée générale des prix qui nécessiterait des taux d’intérêt nettement plus élevés.

La banque centrale américaine n’a pas atteint son objectif d’inflation depuis plus de cinq ans. L’inflation dans la zone euro a atteint en octobre son plus haut niveau depuis trois ans , à 4 %, en raison du coût élevé de l’énergie, et devrait encore augmenter dans les mois à venir, selon les données publiées mercredi, ce qui confirme les anticipations du marché quant à une hausse des taux de la Banque centrale européenne en décembre.

Les risques géopolitiques restent élevés puisque Trump conserve le contrôle de la politique étrangère, a déclaré Holger Schmieding, économiste en chef chez Berenberg.

Outre la guerre avec l’Iran, la capture par les États-Unis du président vénézuélien Nicolas Maduro et les menaces de Trump d’imposer des droits de douane aux alliés européens au sujet du Groenland plus tôt cette année ont également pris les investisseurs au dépourvu.

« Nous devons probablement nous préparer à des remous importants en matière de politique étrangère au cours des deux dernières années de la présidence Trump », a déclaré M. Schmieding.

DE L’EXPANSION DE L’IA À LA DETTE

Les craintes que la croissance rapide du secteur de l’IA ne soit freinée par un contrôle réglementaire accru à la suite de la victoire des démocrates ont immédiatement retenu l’attention du marché.

Les sondages d’opinion ont montré que les électeurs démocrates étaient favorables à un contrôle accru de l’IA, et les investisseurs s’attendent à ce que le Congrès, désormais contrôlé par les démocrates, soumette ce secteur à une surveillance plus stricte.

Les marchés boursiers mondiaux ont toutefois surmonté leurs hésitations initiales et ont terminé en hausse .MIWD00000PUS , tandis que les contrats à terme sur les actions américaines

ESc1 , NQc1 ont progressé, après avoir chuté de près de 2 % pendant la nuit.

« L’IA est un élément central de la croissance américaine. Ainsi, quel que soit le gouvernement en place, il tentera de concilier les deux aspects: soutenir le développement tout en tenant compte des préoccupations liées à l’accessibilité financière », a déclaré Seema Shah, stratège en chef mondiale chez Principal Asset Management, soulignant que l’indice boursier S&P s’est toujours apprécié un an après les élections de mi-mandat depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Pour autant, les investisseurs s’inquiètent de la résilience des marchés. La flambée des investissements en capital dans l’IA et l’endettement élevé des gouvernements ont contribué à faire grimper les coûts d’emprunt à des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies, exposant ainsi les marchés à des failles .

Mme Shah a ajouté qu’elle suivrait de près l’évolution de la politique budgétaire, qui pourrait se retrouver encore plus contrainte à la suite du résultat des élections.

Les rendements des bons du Trésor ont baissé mercredi, les analystes se montrant soulagés que la promesse de Trump de distribuer des chèques de 5 000 dollars aux adultes américains en cas de victoire républicaine ne se concrétise pas.

Les inquiétudes concernant la dette américaine, qui a récemment dépassé les 40 000 milliards de dollars , ont contribué à faire grimper les rendements des obligations d’État cette année.

Le Congrès a reporté après les élections de mi-mandat un débat controversé sur les dépenses de l’exercice 2027, fixant au 11 décembre la date limite pour parvenir à un accord de financement.

La date butoir pour relever le plafond de la dette ne devrait pas intervenir avant fin 2027; les démocrates pourraient utiliser cette « date X » comme levier dans les négociations avec les républicains sur les dépenses et la politique fiscale, faisant pression pour obtenir des concessions en échange de votes visant à relever le plafond d’endettement.

« Nous nous attendons à ce que la volatilité des marchés se poursuive », a déclaré Mme Shah. « L’année à venir s’annonce mouvementée. »