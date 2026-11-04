Wall Street ouvre en nette hausse après la victoire démocrate aux "midterms"

Élections de mi-mandat américaines de 2026

La Bourse de New York a ‌ouvert en forte hausse mercredi, au lendemain de la victoire écrasante des démocrates aux ​élections de mi-mandat, qui selon les analystes ne devrait toutefois pas se traduire par des changements politiques radicaux en raison du droit de veto du président Donald Trump.

Dans ​les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 997,76 points, soit 1,93%, à 52.784,48 points et le Standard & Poor's ​500, plus large, progresse de 1,14% à 7.655,43 ⁠points.

Le Nasdaq Composite prend 1,07% à 25.643,36 points.

Le Parti démocrate a pris ‌mardi le contrôle des deux chambres du Congrès des Etats-Unis, un camouflet sévère au locataire de la Maison blanche, qui devrait voir sa ​marge de manoeuvre se réduire ‌considérablement lors des deux dernières années de son second mandat.

Cependant, ⁠Donald Trump conservera la possibilité d'exercer son droit de veto face au Congrès, et les divisions pourraient bloquer des projets législatifs de grande envergure, ce qui semble avoir ⁠allégé la pression ‌sur les actions des grandes entreprises technologiques américaines, qui craignaient un cadre ⁠réglementaire plus strict, notamment autour de l'IA.

"Avec un Congrès démocrate face à une ‌Maison blanche républicaine, les États-Unis devraient entrer dans une période de blocage ⁠institutionnel et de ralentissement de l'action législative, favorisant dans une ⁠certaine mesure le statu ‌quo. C'est une configuration à laquelle les marchés sont habitués et dont ils peuvent ​s'accommoder", souligne Raphaël Thuin, responsable des stratégies ‌de marchés de capitaux chez Tikehau Capital.

Les actions des "hyperscalers" tels que Microsoft, Meta ou Alphabet sont toutes dans ​le vert dans les premiers échanges et le secteur des fabricants de semi-conducteurs est soutenu en outre par les prévisions encourageantes publiées par AMD (+4,57%).

Les craintes ⁠liées à un durcissement de la réglementation en matière d'IA pèsent toutefois sur les actions des opérateurs de centres de données, Iren, Core Scientific abandonnant 4,7% et 7,7% respectivement.

Tesla et SpaceX, deux géants de la cote dirigés tous deux par Elon Musk, soutien du président américain, reculent de 3,9% et 1,9%.

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(Rédigé par Diana Mandiá)