La vente des actifs gaziers britanniques de Shell et Exxon à Viaro Energy échoue

Shell SHEL.L et Exxon Mobil

XOM.N ont interrompu un projet de vente d'actifs de gaz naturel dans le sud de la mer du Nord britannique au producteur de pétrole britannique Viaro Energy, a déclaré Shell dans un communiqué mercredi.

Les conditions commerciales et de marché ont évolué et les conditions nécessaires à la réalisation de l'opération n'ont pas été remplies, a déclaré Shell. Les parties avaient convenu de cette vente, qui concernait l'un des portefeuilles d'actifs gaziers les plus importants et les plus anciens du plateau continental britannique, en juillet 2024.

Les deux parties ont décidé d'un commun accord de ne pas procéder à la vente, bien qu'elle soit entièrement financée, a déclaré Francesco Mazzagatti, directeur général de Viaro, dans un communiqué.

Shell continuera à exploiter les actifs.

Les intérêts de la major pétrolière britannique dans la vente comprenaient 11 champs gaziers et une zone d'exploration dans le sud de la mer du Nord, ainsi que le terminal terrestre de Bacton, a déclaré Shell au moment de la signature de l'accord.

L'accord fait suite à un examen de son portefeuille dans le sud de la mer du Nord.

Viaro Energy produit environ 25 000 barils d'équivalent pétrole par jour et possède des intérêts dans environ 60 champs de la mer du Nord, selon son site web.