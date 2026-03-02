Rachat de 81 magasins Colruyt par les Mousquetaires: ouvertures prévues dès le 18 mars

( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Environ la moitié des 81 supermarchés rachetés au belge Colruyt vont ouvrir entre le 18 mars et la fin du mois sous enseigne Intermarché Contact ou Netto, en attendant le reste en avril-mai, a informé lundi le Groupement Mousquetaires.

Pour les habitués des supermarchés Colruyt dans l'Est de la France, le changement "se concrétise" avec ces réouvertures imminentes, explique le communiqué.

"Le Groupement veillera à la bonne intégration de l'ensemble des 1.300 salariés des magasins Colruyt via des formations et des journées d'immersion dans les points de vente historiques", a indiqué le groupe.

Il précise que "40% des points de vente seront fermés pour une durée de 2 à 3 semaines pour réimplanter les produits dans les rayons, modifier les systèmes informatiques ou encore changer les enseignes". Quant aux autres, ils garderont rideau baissé "de 4 à 6 semaines afin de réaliser des travaux d'envergure".

Sur les 81 rachetés, deux magasins tests sont déjà passés sous bannière Intermarché Contact en février.

Intermarché devra céder à un ou plusieurs concurrents trois des magasins rachetés à Poligny (Jura), Brazey-en-Plaine (Côte-d'Or) et Sainte-Foy-l'Argentière (Rhône), où l'Autorité de la concurrence a identifié des risques d'atteinte à la concurrence.

Outre les magasins cédés à Intermarché, 14 Colruyt ont été repris par Leclerc, 3 par Carrefour et 2 par Super U.