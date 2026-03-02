 Aller au contenu principal
Tesla regagne des parts de marché en Europe en février, signe d'une stabilisation des ventes
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 15:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des chiffres d'immatriculation pour l'Espagne et les Pays-Bas)

Tesla TSLA.O d'Elon Musk a gagné des parts de marché sur certains marchés européens clés en février, selon des données officielles, ce qui indique une certaine stabilisation sur le continent après deux années consécutives de baisse des ventes.

En France , les immatriculations du constructeur automobile, un indicateur des ventes, ont augmenté de 55 %, même si la plupart des rivaux ont vendu moins de voitures dans le pays qu'il y a un an.

Les immatriculations ont augmenté de 74 % en Espagne et de 32 % en Norvège , mais ont chuté de 45 % aux Pays-Bas et de 18 % au Danemark .

D'autres pays, dont l'Italie, le Portugal et la Belgique, devraient communiquer leurs résultats dans la journée.

Tesla a vu ses ventes en Europe chuter de 27 % l'année dernière en raison de la concurrence croissante, en particulier des marques chinoises de véhicules électriques, de la controverse sur la politique de Musk et d'une gamme de modèles vieillissante.

L'année dernière, Tesla a dévoilé des versions moins chères de ses Model Y et Model 3 aux États-Unis et en Europe, qui ont commencé à être distribuées aux consommateurs à la fin de l'année dernière.

La part de marché de l'entreprise dans l'Union européenne, en Grande-Bretagne et dans l'Association européenne de libre-échange a légèrement diminué pour atteindre 0,8 % en janvier, contre 1 % pour le même mois en 2025.

Mais cela reste bien inférieur à sa part de marché de 1,8 % en 2025, de 2,5 % en 2024 et de 2,9 % en 2023, lorsque son célèbre SUV Model Y était le modèle le plus vendu au monde.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
402,5100 USD NASDAQ 0,00%
