Guerre au Moyen-orient: les principaux développements

Un projectile intercepté tombe en mer au large de Palm Jumeirah à Dubaï, le 1er mars 2026 ( AFP / FADEL SENNA )

Téhéran affirme avoir visé les bureaux du Premier ministre israélien en représailles des frappes israélo-américaines, alors que le gouvernement libanais a interdit les activités du Hezbollah pro-iranien, espérant ne pas plonger dans l'engrenage de la guerre.

Voici les principaux développements du conflit lundi. L'AFP n'est en mesure de vérifier de manière indépendante dans l'immédiat les bilans.

- Israël frappe de nouveau Téhéran

Explosion à Téhéran, le 1er mars 2026 ( UGC / - )

Fortes explosions entendues à Téhéran (journalistes AFP).

"L'armée de l'air israélienne, sous la conduite des services de renseignement israéliens, a lancé une nouvelle frappe d'envergure contre des cibles du régime terroriste iranien en plein cœur de Téhéran" (communiqué de l'armée).

Le Croissant-Rouge a annoncé un bilan de 555 morts depuis le début de la guerre samedi. Au moins 35 dans la province de Fars (sud), 27 dans le nord-ouest en deux jours (responsable iranien), au moins trois dans l'ouest à Sanandaj (gouverneur). La province centrale de Yazd a été touchée (responsable iranien).

Les Affaires étrangères chinoises ont fait état d'un ressortissant tué à Téhéran.

- Netanyahu visé

Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique du régime, annoncent viser les bureaux de Benjamin Netanyahu.

"Les bureaux du Premier ministre criminel du régime sioniste (Israël, NDLR) et le quartier général du commandant de l'armée de l'air du régime ont été pris pour cible" (communiqué des Gardiens à l'agence de presse Fars). Des missiles Kheibar ont été utilisés.

Des explosions ont été entendues à l'aube puis à la mi-journée à Jérusalem, où les sirènes d'alerte ont retenti après l'annonce par l'armée de tirs de missiles iraniens.

"Les systèmes de défense sont en action pour intercepter la menace" (armée israélienne).

Dimanche, un missile iranien avait frappé un abri à Bet Shemesh (centre), faisant neuf morts, 11 disparus et 46 blessés. Une femme a été tuée à Tel-Aviv (secours).

Les Gardiens ont déclaré avoir lancé un barrage de missiles sur les villes de Tel-Aviv, Haïfa et Jérusalem-Est.

Israël prolonge jusqu'à mercredi 18H00 GMT la fermeture des écoles et des lieux de travail.

- Le conflit s'étend au Liban

Le gouvernement libanais interdit les activités militaires du mouvement pro-iranien Hezbollah et lui demande de lui remettre ses armes (Premier ministre).

Le Hezbollah, basé au Liban, a promis de "faire face à l'agression" américano-israélienne contre l'Iran. Il a affirmé avoir tiré des missiles et des drones vers Israël, pour la première fois dans ce conflit.

L'armée israélienne a répliqué, annonçant frapper des cibles du Hezbollah "à travers le Liban" et ordonnant aux habitants d'une cinquantaine de villages d'évacuer. Des journalistes de l'AFP ont entendu de puissantes explosions à Beyrouth, et vu de nombreux habitants fuir vers le sud du pays.

"Rien sur le terrain ne justifie une invasion terrestre imminente (au Liban, NDLR), ni des préparatifs en ce sens" (lieutenant-colonel Nadav Shoshani, porte-parole international de l'armée israélienne).

Selon un premier bilan officiel, les frappes israéliennes ont fait 31 morts et 149 blessés. Le chef de l'armée israélienne affirme que les frappes au Liban pourraient durer de "nombreux jours".

- Base britannique touchée -

La piste de la base aérienne britannique d'Akrotiri à Chypre a été frappée par un drone (ministre des Affaires étrangères, Yvette Cooper). Un drone iranien, selon le président chypriote Nikos Christodoulides.

"Bien que la République de Chypre n'ait pas été visée, je veux être claire: nous sommes collectivement, fermement et sans équivoque aux côtés de nos Etats membres face à toute menace" (présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen).

- L'Iran exclut toute négociation

"Trois membres des Gardiens de la Révolution ont été tués" dans une frappe sur la province du Lorestan, dans l'ouest (communiqué des Gardiens cité par l'agence Isna).

Dans une autre frappe sur la ville de Khorramabad (ouest), "cinq membres de l'armée iranienne ont été tués", selon l'agence Tasnim citant un communiqué de l'armée.

Téhéran "ne négociera pas avec les Etats-Unis", a affirmé le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, accusant Donald Trump d'avoir précipité le Moyen-Orient dans le "chaos" avec ses "rêves illusoires".

L'armée iranienne affirme avoir visé la base aérienne américaine Ali Al-Salem au Koweït.

Plusieurs sites "dans les villes d'Ardakan et de Yazd, ainsi qu'un site sur la route Yazd-Mehriz, ont été attaqués", selon le vice-gouverneur de la province, Esmail Dehestani, cité par l'agence de presse officielle Irna.

- Explosions dans le Golfe et en Arabie saoudite

Un navire a été touché lundi par "des projectiles d'origine inconnue" dans un port de Bahreïn, provoquant un incendie mais sans faire de victime (agence britannique de sécurité maritime.

Un autre pétrolier a été touché au large des côtes d'Oman, un ressortissant indien tué (autorités maritimes).

"Des missiles iraniens ciblant la base du prince Sultan" - qui abrite des militaires américains - "ont été de nouveau interceptés lundi matin" (source du Golfe). Deux témoins ont indiqué à l'AFP avoir entendu des explosions au-dessus de la ville de Kharj, au sud-est de Ryad, près de la base.

Une personne a été tuée à Bahreïn dans une attaque iranienne (ministère de l'Intérieur). Des journalistes de l'AFP à Doha, Abou Dhabi et Dubaï ont entendu de fortes explosions.

Un correspondant de l'AFP a vu une épaisse fumée noire s'élever lundi de l'ambassade des Etats-Unis au Koweït, qui conseille de "ne pas venir à l'ambassade". L'armée koweïtienne dit avoir intercepté plusieurs drones.

- Attaques en Irak

Des explosions ont été entendues lundi près de l'aéroport irakien d'Erbil qui héberge des troupes américaines. Des systèmes de défense anti-aérienne proches de l'aéroport ont abattu des drones (équipes AFP).

- Trump crie vengeance

Plusieurs avions de combat américains se sont écrasés au Koweït lundi, mais les équipages ont survécu (ministère koweïtien de la Défense). Ils ont été abattus "par erreur par la défense aérienne koweïtienne" (Pentagone)

Les Etats-Unis avaient annoncé dimanche avoir perdu trois militaires, leurs premières pertes dans le conflit. Ce ne seront pas les dernières, a prévenu Donald Trump.

Le président américain Donald Trump arrive sur la base militaire Andrews le 1er mars 2026 ( AFP / Mandel NGAN )

"Quatre à cinq semaines": estimation que le président a donnée au New York Times de la durée des opérations américaines en Iran.

Il a ajouté qu'il avait "trois très bons choix" de candidats pour diriger l'Iran à l'avenir, sans dévoiler de nom.

- Le pétrole flambe

Des unités de la raffinerie saoudienne de Ras Tanura, exploitée par la compagnie pétrolière nationale Saudi Aramco, ont été mises à l'arrêt "par précaution, sans aucun impact sur l'approvisionnement des marchés locaux", a précisé une source officielle du ministère (communiqué à l'agence de presse saoudienne).

Deux drones visant la raffinerie ont été interceptés (porte-parole du ministère saoudien de la Défense).

Les prix du pétrole ont flambé lundi à l'ouverture, dépassant brièvement 80 dollars le baril.

La navigation dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% de la consommation mondiale de pétrole, est paralysée. L'Organisation maritime internationale (OMI) a appelé les compagnies maritimes à "éviter" la région.

- L'appareil iranien frappé au coeur

Le quartier général des Gardiens de la Révolution a été détruit, selon le Pentagone.

Un missile lancé depuis l'Iran apparaît dans le ciel de la bande de Gaza, le 1er mars 2026 ( AFP / Eyad Baba )

Les médias iraniens ont confirmé la mort de plusieurs hauts responsables, notamment le chef des Gardiens de la Révolution, le chef de l'état-major des forces armées et le ministre de la Défense.

Les frappes américano-israéliennes ont tué 48 "leaders" iraniens, selon Donald Trump, qui n'a donné aucun détail.