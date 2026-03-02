Le brasseur britannique Brewdog racheté par l'américain Tilray pour 33 millions de livres

Brewdog à Manchester. ( AFP / ANTHONY DEVLIN )

Le brasseur écossais Brewdog, fondé en 2007 et emblématique de l'essor des bières artisanales, frappé ces dernières années par des difficultés financières, a été racheté lundi par l'américain Tilray Brands pour 33 millions de livres (38 millions d'euros).

L'acquisition concerne notamment la marque mondiale et la propriété intellectuelle, les activités de brassage au Royaume-Uni "ainsi que onze brewpubs stratégiques au Royaume-Uni et en Irlande", selon un communiqué du groupe américain, spécialiste du cannabis médicinal et déjà propriétaire de plusieurs brasseries artisanales aux Etats-Unis.

"Tilray négocie par ailleurs l'acquisition de certains actifs de BrewDog aux États-Unis et en Australie", a-t-il précisé.

Après un examen stratégique et un processus de vente sous la houlette d'AlixPartners, ce cabinet avait été nommé lundi administrateur judiciaire de Brewdog, connu notamment pour ses bières Punk IPA ou Hazy Jane.

"Au total, l'opération permet de préserver 733 emplois au Royaume-Uni", mais il est prévu "que 38 bars au Royaume-Uni ferment avec effet immédiat, entraînant 484 licenciements", a précisé AlixPartners dans un communiqué séparé.

"Notre priorité est de recentrer BrewDog sur l'excellence de la bière artisanale qui l'a rendue si appréciée à l'origine et d'investir de manière stratégique pour ramener l'activité sur une trajectoire de croissance rentable", a expliqué Irwin D. Simon, patron de Tilray Brands, cité dans le communiqué du groupe.