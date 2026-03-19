La vente de baux par Trump en Alaska attire un montant record de 163 millions de dollars de la part des grandes compagnies pétrolières

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* La vente aux enchères record de la NPR-A a attiré les offres gagnantes les plus élevées jamais enregistrées

* La coentreprise Repsol-Shell a dominé la vente en dépensant près de 94 millions de dollars

* ExxonMobil et ConocoPhillips figurent parmi les autres soumissionnaires les plus offrants

(Mise à jour des résultats de la vente finale et ajout des commentaires des entreprises aux paragraphes 8, 10 et 12) par Nichola Groom

Le gouvernement américain a organisé mercredi la vente la plus fructueuse jamais réalisée de droits de forage de pétrole et de gaz dans la réserve nationale de pétrole de l'Alaska, attirant 163 millions de dollars d'offres gagnantes de la part d'acteurs du secteur, dont Repsol REP.MC , Shell SHEL.L , ConocoPhillips COP.N et ExxonMobil XOM.N .

Cette vente aux enchères record a révélé une demande refoulée de la part des foreurs pour des terrains dans la réserve, plus de six ans après la dernière vente aux enchères fédérale de pétrole et de gaz dans cette région. Bien qu'elle présente un potentiel de développement important, la région a perdu de son intérêt ces dernières années en raison du coût élevé des forages dans cette zone reculée et des risques liés aux litiges environnementaux.

Cette vente était la première d'une série d'au moins cinq prescrites par la loi sur les réductions d'impôts et les dépenses du président Donald Trump , qu'il a promulguée l'année dernière. Son administration a cherché à accroître la production nationale de pétrole et de gaz et à annuler les restrictions de l'ère Biden sur le forage dans la réserve de l'Alaska.

"Les résultats de la vente d'aujourd'hui sont historiques", a déclaré Kevin Pendergast, directeur pour l'État de l'Alaska du Bureau of Land Management, après avoir annoncé les résultats préliminaires de la vente aux enchères retransmise en direct. "Il est clair que pour la NPR-A, malgré tous les succès remportés jusqu'à présent, les meilleurs jours sont encore à venir."

Le Bureau of Land Management du ministère de l'intérieur a reçu 430 offres pour 187 des 625 parcelles proposées, selon un résumé de la vente publié sur son site web.

L'industrie a fait des offres pour 1,3 million d'acres sur les 5,5 millions d'acres (2,2 millions d'hectares) proposés.

C'est une coentreprise de Repsol et Shell qui a été la plus dépensière lors de la vente aux enchères, avec une offre totale de près de 94 millions de dollars pour 42 parcelles.

"Cela renforce l'engagement à long terme de Repsol en faveur du développement énergétique aux États-Unis et en Alaska, ainsi que sa position et ses perspectives d'avenir dans l'État", a déclaré un porte-parole par courrier électronique. C'est la première fois que Repsol s'associe à Shell en Alaska.

Parmi les autres gagnants notables figurent ConocoPhillips, ExxonMobil et North Slope Exploration LLC.

"Nous apprécions les efforts de l'administration Trump pour faire progresser le potentiel énergétique de l'Amérique en reconnaissant l'importance stratégique d'un développement responsable des ressources en Alaska", a déclaré un porte-parole de ConocoPhillips par courriel. Les offres gagnantes de la société s'élèvent à plus de 21 millions de dollars pour 30 parcelles.

ExxonMobil s'est félicité d'avoir remporté 138 000 acres lors de la vente.

"Cela marque une étape importante dans notre engagement continu en faveur d'un développement énergétique responsable en Alaska et aux États-Unis", a déclaré un porte-parole dans un courrier électronique.

L'offre la plus élevée a été de 3,65 millions de dollars par Epoch Oil & Gas LLC pour une parcelle de 12 800 acres.

Epoch et North Slope Exploration n'ont pas pu être joints dans l'immédiat pour un commentaire.

La NPR-A, comme on appelle cette réserve de 23 millions d'acres, a été désignée pour l'exploration pétrolière et gazière dans les années 1970 afin de remédier aux pénuries d'énergie. On estime qu'elle contient 8,7 milliards de barils de pétrole récupérable et 25 billions de pieds cubes (708 milliards de mètres cubes) de gaz naturel récupérable.

La dernière vente de baux de la NPR-A en 2019 a attiré 11,3 millions de dollars d'offres pour 1,05 million d'acres.

Les fonctionnaires de l'État d'Alaska et certains groupes autochtones soutiennent le forage pétrolier et gazier parce qu'il contribue aux recettes fiscales et crée des emplois. Les écologistes soutiennent que l'exploitation du pétrole et du gaz détruit les habitats d'espèces telles que les ours polaires et les caribous.