La vente d'obligations à haut risque par SoftBank met encore plus en jeu le pari « tout ou rien » du directeur général Son sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* M. Clavel, de SoftBank: un rendement de 9,75 % est « raisonnable » compte tenu de la plus-value enregistrée à ce jour par OpenAI

* L'ampleur des investissements et le risque de concentration suscitent un examen minutieux des investisseurs

* SoftBank considère OpenAI comme un partenaire

par Anton Bridge

La promesse de SoftBank

9984.T d’offrir les rendements les plus élevés de son histoire dans le cadre d’une émission record de 11 milliards de dollars d’obligations à haut risque met en évidence la pression qui pèse sur le directeur général Masayoshi Son pour qu’il assure le retour sur investissement de son pari à tout ou rien sur l’IA, dans un contexte d’inquiétudes quant à une éventuelle surchauffe du marché.

L’émission obligataire de SoftBank le mois dernier est venue s’ajouter à la forte hausse des emprunts des entreprises cette année, notamment les importantes émissions obligataires d’Amazon.com AMZN.O , d’Alphabet GOOGL.O et de Tencent

0700.HK .

L’ampleur des investissements de M. Son, qui comprennent notamment un soutien total de 64,6 milliards de dollars en faveur d’OpenAI, le créateur de ChatGPT, a fait de ce conglomérat technologique et d’investissement un baromètre du sentiment à l’égard de l’IA.

Ces nouveaux investissements font désormais l’objet d’un examen plus minutieux de la part des analystes et des investisseurs, dans un contexte d’inquiétudes concernant le degré de concentration du portefeuille de SoftBank et la question de savoir si les dépenses engagées par les entreprises d’IA porteront leurs fruits suffisamment rapidement.

SoftBank avait auparavant cédé des actions de Nvidia

NVDA.O et de T-Mobile US TMUS.O pour financer ses investissements, mais la société emprunte désormais à des taux d’intérêt records pouvant atteindre 9,75 % afin de conserver des actifs dont elle estime qu’ils prendront de la valeur, a déclaré à Reuters un haut responsable de SoftBank.

“Nous avons emprunté de l’argent en grande partie parce que nous ne voulons pas vendre des actifs dont nous pensons qu’ils continueront à prendre de la valeur”, a déclaré Alex Clavel, directeur général de SoftBank Investment Advisers, qui gère les Vision Funds.

OpenAI, la société de Sam Altman, est l’investissement phare de la dernière version de la stratégie d’investissement de Masayoshi Son, après des paris lucratifs sur le géant technologique chinois Alibaba 9988.HK et le concepteur de puces Arm ARM.O .

“Compte tenu de la plus-value enregistrée par OpenAI à ce jour, un taux de 9,75 % reste tout à fait raisonnable”, a déclaré M. Clavel.

La valorisation d’Arm a été multipliée par cinq depuis son introduction en bourse en 2023, et de nouvelles introductions en bourse issues du portefeuille privé d’IA de SoftBank permettraient de clarifier leur valeur et faciliteraient la monétisation de ces actifs en vue d’activités d’investissement supplémentaires.

M. Altman a déclaré qu’OpenAI ne ferait pas son entrée en bourse cette année, invoquant des préoccupations de sécurité liées à l’IA. L’entreprise est également confrontée à la concurrence de son concurrent Anthropic et des hyperscalers, ainsi que des laboratoires chinois à bas coût.

Auparavant, SoftBank “pariait sur une série de numéros à la roulette. Désormais, c’est rouge ou noir: soit on perd tout, soit on gagne tout”, a déclaré David Gibson, analyste chez MST Financial.

SURVEILLANCE ACCRUE DES LEVÉES DE FONDS LIÉES À L’IA

SoftBank versera son coupon le plus élevé jamais enregistré, à 9,75 %, sur une obligation émise le mois dernier et arrivant à échéance en 2034. Ce rendement est à comparer à celui d’Alphabet

GOOGL.O , qui offre 5,2 % pour une obligation émise en août et arrivant à échéance en 2033.

L’action SoftBank a atteint un plus haut historique à 8 632 yens en juin, bien qu’elle ait depuis chuté de 38 %, tandis que les spreads de ses swaps de défaut de crédit — le coût de l’assurance de sa dette contre un défaut ou tout autre événement de crédit — ont bondi de 24 % sur la même période.

Selon les analystes, les rendements plus élevés de SoftBank reflètent la perception qu’ont les investisseurs de son risque et de la concentration de ses positions importantes.

“Les paris sont bien plus importants que tout ce que nous avons pu observer jusqu’à présent”, a déclaré Amir Anvarzadeh, d’Asymmetric Advisors, qui recommande de vendre l’action à découvert.

James Athey, gestionnaire de portefeuille obligataire chez Marlborough, a indiqué que le fonds n’allouait pas de ressources aux obligations à haut rendement à ce stade du cycle de crédit, compte tenu des niveaux actuellement serrés des spreads.

“SoftBank est tellement agressif, tellement concentré et tellement engagé à fond que je ne pense pas que nous nous tournerions vers cette société en premier lieu de toute façon”, a-t-il ajouté.

M. Clavel estime toutefois que le soutien apporté par SoftBank à OpenAI reflète leurs liens commerciaux étroits.

“Nous considérons OpenAI comme un partenaire, avec lequel nous construisons une relation susceptible d’apporter une valeur stratégique ainsi que des rendements financiers”, a-t-il déclaré.

OpenAI est également investisseur et client de la société de centres de données SB Energy SBE.O , que SoftBank envisage de faire entrer en bourse et pour laquelle elle pourrait viser une valorisation de 50 milliards de dollars, selon Reuters.

“SoftBank tire parti de l’engouement considérable suscité par les entreprises axées sur l’IA, en attribuant des valorisations très élevées à des chiffres d’affaires relativement faibles, et cherche à en tirer profit”, a déclaré M. Gibson, de MST, à propos de cette valorisation potentielle.

Les paris de Son ont connu des résultats mitigés: son investissement dans le géant technologique chinois Alibaba

9988.HK a été un succès retentissant, mais il a également injecté 16 milliards de dollars dans WeWork, dirigée par Adam Neumann, qui a finalement fait faillite.

Parmi les autres revers, on peut citer l’effondrement de la valeur de ses investissements lorsque les banques centrales ont décidé de relever leurs taux en 2022.

“La plus-value enregistrée par OpenAI à ce jour dépasse de loin les pertes subies sur nos investissements réalisés en 2021”, a déclaré M. Clavel.

Au fil des décennies, M. Son a su naviguer entre les hauts et les bas du marché pour faire de SoftBank une entreprise valorisée à 30.000 milliards de yens (189,9 milliards de dollars).

“Cette prise en compte reflète une transformation massive du monde du travail, l’IA prenant effectivement en charge une grande partie de ce qui est actuellement réalisé par l’esprit humain”, a déclaré Dan Baker, analyste actions senior chez Morningstar.

“Si cette tendance se confirme, il est difficile d’imaginer que leurs investissements ne soient pas couronnés de succès”, a-t-il ajouté.