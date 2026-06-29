La valorisation de Strategy passe sous le seuil de ses avoirs en bitcoins alors que le sentiment vis-à-vis des cryptomonnaies se détériore

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le ratio mNAV passe sous la barre de 1 pour la première fois

* Strategy a récemment annoncé sa première vente de bitcoins depuis 2022

* La capitalisation boursière de la société a diminué de plus de moitié par rapport à son pic de 2024

par Shashwat Chauhan

La valorisation de Strategy est tombée pour la première fois en dessous de la valeur de ses avoirs en bitcoins, un tournant qui a ébranlé la confiance des investisseurs dans le pari de longue date de la société fondée par Michael Saylor sur les cryptomonnaies. Les investisseurs se concentrent sur l'indicateur « mNAV »

MSTR.O de la société, qui correspond à sa valeur d'entreprise par rapport à ses avoirs en bitcoins, depuis les déclarations du directeur général Phong Le à la fin de l'année dernière, selon lesquelles la société pourrait envisager de vendre des bitcoins si ce ratio tombait en dessous de 1. Strategy a annoncé sa première vente de bitcoins depuis 2022 dans un document déposé en début de mois, marquant ainsi un tournant notable pour la plus grande détentrice de bitcoins au monde parmi les entreprises . Elle a annoncé une perte plus importante au premier trimestre , plombée par la chute des cours du bitcoin qui a pesé sur la valeur de son important portefeuille de cryptomonnaies.

À la dernière clôture, ce ratio s’établissait à 0,99, ce qui signifie que la valeur d’entreprise de la société est inférieure à la valeur des bitcoins qu’elle détient dans son bilan, selon son site web.

“C’est une mauvaise nouvelle pour le sentiment général des investisseurs à l’égard des cryptomonnaies et du bitcoin, qui est déjà proche de son niveau le plus bas”, a déclaré Nic Puckrin, analyste multi-actifs et fondateur de Coin Bureau.

“MSTR était la seule société de trésorerie numérique en laquelle les investisseurs continuaient d’avoir confiance, mais cette confiance s’érode désormais. Nous observons déjà les répercussions de cette situation sur le cours du bitcoin.” Sa capitalisation boursière à la dernière clôture s’élevait à 29.54 milliards de dollars, soit moins de la moitié de sa valorisation record de plus de 71 milliards de dollars atteinte en 2024. Ses actions ont chuté de plus de 45 % depuis le début de l’année.

Selon son site web, Strategy détenait en dernier lieu 847 363 bitcoins, ce qui représenterait environ 50.4 milliards de dollars sur la base du cours de clôture de dimanche du BTC= , à 59.577,82 dollars. Le bitcoin BTC= s’échangeait dernièrement près de son plus bas niveau depuis 20 mois, à 59.897,5 dollars, sa valeur ayant diminué de moitié par rapport à son plus haut historique de 126.223,18 dollars atteint en octobre dernier. Les marchés des cryptomonnaies sont en perte de vitesse cette année, dans un contexte de volatilité accrue, d’engouement des investisseurs autour de grandes introductions en bourse attendues et de sorties persistantes des fonds négociés en bourse (ETF) qui répliquent ces actifs.