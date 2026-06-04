La valorisation de la société de fintech Ramp grimpe à 44 milliards de dollars grâce à une croissance tirée par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte)

La société de technologie financière Ramp a annoncé jeudi avoir levé 750 millions de dollars lors d'un nouveau tour de table, avec une valorisation de 44 milliards de dollars, contre 32 milliards en novembre.

Cette hausse de la valorisation reflète un optimisme croissant quant à la capacité de l'IA à transformer la finance d'entreprise en automatisant des tâches telles que la gestion des notes de frais, le traitement des factures et la comptabilité, ce qui pourrait réduire les coûts et améliorer l'efficacité.

Cette opération met également en évidence une reprise plus générale dans le secteur de la fintech , les investisseurs soutenant à nouveau des start-ups à croissance rapide sur lesquelles ils parient pour concurrencer les entreprises traditionnelles.

Le dernier tour de table de Ramp a été mené par ICONIQ, GIC et le Régime de retraite des enseignants de l'Ontario, avec le soutien de Goldman Sachs Alternatives, D.E. Shaw et Morgan Stanley Investment Management.

Les investisseurs existants Founders Fund, Lightspeed Venture Partners, D1 Capital Partners, T. Rowe Price et General Catalyst ont également participé à ce tour.

Fondée en 2019, la société propose des cartes d'entreprise, des services de paiement et des applications de gestion des dépenses.

Ramp a déclaré que plus de 70.000 organisations, allant des exploitations agricoles familiales et des start-ups spatiales aux entreprises du classement Fortune 100, utilisent sa plateforme et ont économisé plus de 12 milliards de dollars et 27 millions d'heures.

Les avantages pour les clients ne cessent de croître: selon les données, en mai 2026, un client type a économisé 50% de plus en argent et 32% de plus en temps par an qu'un an auparavant, a déclaré Ramp. Les clients utilisant l'ensemble de sa gamme de produits ont plus que doublé ces gains, a-t-elle ajouté.

“Nous connaissons une croissance aussi rapide qu’il y a trois ans, alors que notre taille a été multipliée par vingt environ, et cela s’explique par le fait que le secteur financier traverse la plus grande transformation structurelle depuis l’apparition du tableur”, a déclaré Eric Glyman, cofondateur et directeur général de Ramp, dans un communiqué.