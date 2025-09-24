La valeur du jour à Wall Street - Micron Technology : revenus record au quatrième trimestre et prévisions optimistes

(AOF) - Micron Technology (-2,08%, à 162,94 dollars) recule à Wall Street alors que le groupe a pourtant signé une excellente performance annuelle sur l'exercice 2024/2025. Bien que l'action du fabricant américain de puces se replie ce mercredi, elle progresse de près de 94% depuis le 1er janvier. Outre ses bons résultats annuels, il a fait part de son optimisme en dévoilant des perspectives dépassant les attentes pour son premier trimestre fiscal de l'exercice 2025/2026. Sur l'exercice 2024/2025, les revenus s'élèvent à 37,38 milliards de dollars, contre 25,11 milliards de dollars il y a un an.

Micron Technology enregistre d'ailleurs un chiffre d'affaires record au quatrième trimestre : 11,3 milliards de dollars (supérieur à l'estimation de 11,22 milliards de dollars), contre 7,75 milliards de dollars au quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Sur ce dernier trimestre, le résultat net (Gaap) du fabricant américain de puces électroniques ressort à 3,2 milliards de dollars, contre 887 millions de dollars au quatrième trimestre 2024.

Sur cet exercice, le bénéfice net (Gaap) a atteint 8,54 milliards de dollars, soit 7,59 dollars par action diluée, contre 778 millions de dollars, soit 0,70 dollar par action diluée un an avant. De plus, le résultat d'exploitation (Gaap) a augmenté sur un an passant de 1,30 à 9,77 milliards de dollars. La marge brute annuelle (Gaap) atteint les 14,873 milliards de dollars, soit 39,8% des revenus, contre 5,61 milliards un an avant, soit 22,4% des revenus.

" Micron a clôturé un exercice financier record avec des performances exceptionnelles au quatrième trimestre, soulignant notre leadership en matière de technologie, de produits et d'exécution opérationnelle ", a déclaré Sanjay Mehrotra, PDG de Micron Technology.

" Au cours de l'exercice 2024/2025, nous avons atteint des sommets historiques dans notre activité de centres de données et nous entamons l'exercice 2025/2026 avec un élan solide et notre portefeuille le plus compétitif à ce jour. En tant que seul fabricant de mémoires basé aux États-Unis, Micron est idéalement placé pour tirer parti des opportunités offertes par l'IA ", précise t-il.

Suite aux résultats annuels de Micron, Bank Of America reste à Neutre sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 140 à 180 dollars. La banque américaine indique que cette société américaine tire avantage de deux facteurs : la forte demande en matière d'intelligence artificielle, qui stimule les ventes de mémoire à bande passante élevée (HBM), et la discipline en matière d'approvisionnement dans le secteur de la mémoire, qui a fait grimper les prix sur les marchés traditionnels et émergents ".

Concernant ses perspectives (non Gaap) pour son premier trimestre fiscal de l'exercice 2025/2026, l'entreprise anticipe un chiffre d'affaires de 12,5 milliards de dollars (plus ou moins 300 millions de dollars contre un consensus de 11,9 milliards de dollars.

La marge brute (non Gaap) devrait atteindre les 51,5% (plus ou moins 1%), dépassant le consensus de 46,1%.

Le bénéfice dilué par action (non Gaap) est attendu à 3,75 dollars (plus ou moins 0,15 dollar).

