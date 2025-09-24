 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 839,68
-0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour à Wall Street - Micron Technology : revenus record au quatrième trimestre et prévisions optimistes
information fournie par AOF 24/09/2025 à 17:00

(AOF) - Micron Technology (-2,08%, à 162,94 dollars) recule à Wall Street alors que le groupe a pourtant signé une excellente performance annuelle sur l'exercice 2024/2025. Bien que l'action du fabricant américain de puces se replie ce mercredi, elle progresse de près de 94% depuis le 1er janvier. Outre ses bons résultats annuels, il a fait part de son optimisme en dévoilant des perspectives dépassant les attentes pour son premier trimestre fiscal de l'exercice 2025/2026. Sur l'exercice 2024/2025, les revenus s'élèvent à 37,38 milliards de dollars, contre 25,11 milliards de dollars il y a un an.

Micron Technology enregistre d'ailleurs un chiffre d'affaires record au quatrième trimestre : 11,3 milliards de dollars (supérieur à l'estimation de 11,22 milliards de dollars), contre 7,75 milliards de dollars au quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Sur ce dernier trimestre, le résultat net (Gaap) du fabricant américain de puces électroniques ressort à 3,2 milliards de dollars, contre 887 millions de dollars au quatrième trimestre 2024.

Sur cet exercice, le bénéfice net (Gaap) a atteint 8,54 milliards de dollars, soit 7,59 dollars par action diluée, contre 778 millions de dollars, soit 0,70 dollar par action diluée un an avant. De plus, le résultat d'exploitation (Gaap) a augmenté sur un an passant de 1,30 à 9,77 milliards de dollars. La marge brute annuelle (Gaap) atteint les 14,873 milliards de dollars, soit 39,8% des revenus, contre 5,61 milliards un an avant, soit 22,4% des revenus.

" Micron a clôturé un exercice financier record avec des performances exceptionnelles au quatrième trimestre, soulignant notre leadership en matière de technologie, de produits et d'exécution opérationnelle ", a déclaré Sanjay Mehrotra, PDG de Micron Technology.

" Au cours de l'exercice 2024/2025, nous avons atteint des sommets historiques dans notre activité de centres de données et nous entamons l'exercice 2025/2026 avec un élan solide et notre portefeuille le plus compétitif à ce jour. En tant que seul fabricant de mémoires basé aux États-Unis, Micron est idéalement placé pour tirer parti des opportunités offertes par l'IA ", précise t-il.

Suite aux résultats annuels de Micron, Bank Of America reste à Neutre sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 140 à 180 dollars. La banque américaine indique que cette société américaine tire avantage de deux facteurs : la forte demande en matière d'intelligence artificielle, qui stimule les ventes de mémoire à bande passante élevée (HBM), et la discipline en matière d'approvisionnement dans le secteur de la mémoire, qui a fait grimper les prix sur les marchés traditionnels et émergents ".

Concernant ses perspectives (non Gaap) pour son premier trimestre fiscal de l'exercice 2025/2026, l'entreprise anticipe un chiffre d'affaires de 12,5 milliards de dollars (plus ou moins 300 millions de dollars contre un consensus de 11,9 milliards de dollars.

La marge brute (non Gaap) devrait atteindre les 51,5% (plus ou moins 1%), dépassant le consensus de 46,1%.

Le bénéfice dilué par action (non Gaap) est attendu à 3,75 dollars (plus ou moins 0,15 dollar).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

MICRON TECHNOLOGY
162,9000 USD NASDAQ -2,11%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 24/09/2025 à 17:00:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank