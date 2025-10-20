La valeur du jour à Paris - Kering cède sa division beauté à L'Oréal pour 4 milliards d'euros

(AOF) - Kering (+3,36%, à 319,95 euros) prend la tête du CAC 40 après l'annonce officielle de sa cession beauté Creed à L’Oréal pour 4 milliards de dollars dans le cadre d'un partenariat de long terme dans la beauté entre les deux groupes. L'accord comprend aussi l'établissement des licences de 50 ans pour les "maisons" de Kering. Selon RBC, cette transaction indique un recentrage stratégique vers les compétences clés de Kering dans le domaine du soft luxury. Elle permettra aussi un renforcement du bilan, qui a été une source de préoccupation pour de nombreux investisseurs cette année.

L'Oréal versera également des redevances à Kering pour l'utilisation des marques sous licence.

"Cet accord ferme couvre l'acquisition de la Maison Creed par L'Oréal, la signature des licences de beauté et de fragrances de Maisons emblématiques de Kering, et une coentreprise exclusive visant à explorer des opportunités de développement dans le domaine du bien-être et de la longévité", précise un communiqué du géant du luxe.

Prévu sous la forme d'une co-entreprise à parité, il permettra de créer des expériences et des services combinant les capacités d'innovation de L'Oréal et la connaissance approfondie des clients du luxe de Kering.

Ce partenariat comprend les droits de conclure un accord de licence exclusif d'une durée de cinquante ans pour la création, le développement et la distribution des produits parfum et beauté de Gucci, démarrant après l'expiration de la licence actuelle avec Coty, dans le respect des obligations du groupe Kering au titre de l'accord de licence existant.

Kering accordera également à L'Oréal les licences exclusives d'une durée de cinquante ans pour la création, le développement et la distribution de produits parfum et beauté pour Bottega Veneta et Balenciaga, à compter de la réalisation de l'opération.

RBC explique qu'un "retour aux licences dans le domaine de la beauté serait moins coûteux en capital et offrirait sans doute des marges plus élevées, même s'il faudrait partager les bénéfices avec le partenaire de licence."

L'accord est assorti de conditions habituelles en la matière y compris relativement aux autorisations réglementaires. L'accord comprend le droit pour Kering de céder Kering Beauté à L'Oréal dans le cadre d'une exclusivité accordée à L'Oréal.

Les 4 milliards d'euros, payables en numéraire, seront versés à la réalisation de l'opération, prévue pour le premier semestre 2026. UBS estime que le ratio dette nette sur Ebitda de Kering pour 2025 devrait reculer à environ 2, sachant que l'analyste se base sur l'article du Wall Street Journal évoquant une transaction de 4 milliards de dollars, soit 3,4 milliards d'euros. Jusqu'à cette annonce, l'analyste anticipait un ratio dette nette sur Ebitda de 3,1 cette année.