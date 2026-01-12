La valeur du jour à Paris Abivax profite d’un regain de spéculation lié à Eli Lilly

(AOF) - Abivax (+27,88%, à 126,60 euros) s’envole au sein du SBF 120 après des informations parues dans le média La Lettre indiquant que le géant américain Eli Lilly serait toujours intéressé par l’acquisition de la société de biotechnologie française. Eli Lilly pourrait mettre sur la table 15 milliards de dollars pour s’offrir la société dont le titre a flambé de 1666,27% l’année dernière. Ce qui a porté sa capitalisation boursière à environ 7,7 milliards d’euros ce matin à l’ouverture.

Le géant américain n'a toujours pas présenté d'offre, attendant de voir l'attitude des autorités françaises dans le cadre des procédures de contrôle des investissements étrangers en France, toujours selon La Lettre.

Avant la séance du jour, le titre Abivax affichait un repli de 17,77%, en raison de l'annonce par Eli Lilly d'une autre opération de croissance externe, qui laissait croire aux investisseurs qu'il n'était plus intéressé par le Français. Le laboratoire américain a annoncé l'acquisition de Ventyx Biosciences, un concurrent d'Abivax dans le traitement des maladies inflammatoires intestinales.

Pour Invest Securities, " cette rumeur s'inscrit dans un contexte de consolidation accélérée dans l'immunologie et les maladies inflammatoires, où les grands laboratoires cherchent à sécuriser des actifs oraux différenciants et potentiellement " best-in-class ". Avec obefazimod, son traitement oral first-in-class ayant livré des résultats de Ph III préliminaires solides dans la rectocolite hémorragique, ABIVAX apparaît depuis plusieurs mois comme une cible stratégique de premier plan pour les acteurs mondiaux du secteur ".

De son côté, Kepler Cheuvreux a confirmé sa recommandation à Acheter sur le titre, tout en relevant son objectif de cours de 70 à 130 euros. Cette décision a été motivée par une " conviction commerciale plus élevée ". En outre, les analystes estiment que la société " est devenue l'une des cibles de fusions-acquisitions les plus attractives" dans le secteur des maladies inflammatoires de l'intestin. Selon la note de Kepler Cheuvreux, un rachat potentiel pourrait se négocier dans une fourchette de 150 à 250 euros par action.

AOF - EN SAVOIR PLUS

ABIVAX

=/ Points-clés /=

- Bio-pharmaceutique créée en 20O9 et spécialisée dans la lutte contre les inflammations de l’instestin via le composé obefazimod alliant les mécanismes naturels de régulation de l’organisme, notamment le microARN miR-124;

- Chiffre d’affaires très faible et non significatif, l’activité étant au stade des essais cliniques ;

- Ambition : lutter de façon simple et sécurisée (une prise orale par jour) contre les maladies chroniques de l’intestin -rectocolique hémorragique et maladie de Crohn, avec déploiement en 3 étapes : le lancement du médicament anti-rectocolique aux Etats-Unis en 2027-28, le déploiement ailleurs en 2029-30 puis l’extension du médicament à la maladie de Crohn ;

- Capital éclaté entre Invus (1O,76 % des actions), Sofinnova (8,7 %), Darwin Global Mngt (6,7 %), Deep Track Cal (5 %), Sylvie Grégoire présidant le conseil de 8 administrateurs. Sylvie Grégoire présidant le conseil de 8 administraeurs et Marc de Garidel assurant la direction générale.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- aptitude à convaincre les investisseurs et les partenaires : au départ, soutien de l’institut Curie et de l’IGMM de Montpellier, de Soffinova et Truffle Capital, puis cotation sur Euronext Paris en février 2023 et le Nasdaq en octobre 2023,,

- créativité financière -travail sur les obligations convertibles et bons de sousription,,

- création d’une équipe commerciale aux Etats-Unis, pays de 1 ère commercialisation future de l’obefazimod,

- innovation au centre du modèle d’affaires :

- portefeuille de + 20 brevets développés sous licence de l’institut Curie, du CNRS et de l’IGMM de Montpellier,

-bibliothèque de composés chimiques en voie d’élargissement via une recherche fondée sur le concept mécanique d’obefazimod et focalisée sur l’évaluation des médicaments associables à ce dernier, tel l’étrasimod, pour les thérapies combinées ;

- Soutien public via le crédit d’impôt recherche ;

- Sécurisation des besoins financiers jusqu’à la fin 2027 après l’augmentation de capital d’une durée de quelques heures sur le Nasdaq, ayant rapporté, à fin juillet, 597 M€, ce qui, avec les 60,9 M€ de trésorerie à fin juin, donne une visibilité jusqu’au 4 ème trimestre 2027.

=/ Défis /=

- Société ne réalisant pas de bénéfices, cotée à Euronext et sur le Nasdaq, entrée au SBF 120 en septembre ;

- Sensibilité extrême aux succès des essais cliniques d’une valorisation à son plus haut historique ;

- D’ici la fin de l’année : annonce d’un médicament candidat à une association avec l’obefazimod ;

- Au 2 nd semestre 2026 :

- rectolite hémorragique : résultats des derniers essais thérapeutiques en phase puis, si positifs, dépôt auprès de la FDA américaine d’une demande de mise sur le marché de l’obéfazimod ,

- avancées dans les essais de phase 2 contre la maladie de Crohn ;

- Après une perte nette accrue de 23 % à 100,8 M€ au 1 er semestre, anticipation de pertes pour les prochaines années.