"La valeur avant le volume" : face à la concurrence chinoise, Porsche va produire moins de voitures, mais plus chères

Le célèbre constructeur allemand mise sur une montée en gamme couplée à un plan de réductions des coûts pour affronter la crise du secteur, et l'essor des marques chinoises qui ont rongé ses parts de marché en Asie.

Une Porsche 911 S/T en production dans l'usine de Stuttgart - Zuffenhausen (illustration) ( AFP / SILAS STEIN )

Empêtré dans une crise sans précédent, le constructeur de bolides de luxe Porsche veut vendre moins de véhicules, mais encore plus chers pour redresser une rentabilité en chute libre face à la concurrence chinoise, a-t-il annoncé mercredi 7 octobre.

Avec pour mot d'ordre "la valeur avant le volume", la filiale du géant automobile allemand Volkswagen, lui-même en difficulté, veut abaisser son seuil de rentabilité sous les 200.000 véhicules par an, selon sa nouvelle stratégie à l'horizon 2035, présentée dans son centre de développement de Weissach (sud-ouest). L'an dernier, Porsche a livré près de 280.000 véhicules, en baisse de 10% par rapport à 2024.

Dans le même temps, le constructeur de la mythique 911 veut augmenter d'environ 20% à moyen terme le prix de vente moyen de ses modèles haut de gamme, notamment en renforçant leur exclusivité.

Cette montée en gamme doit s'accompagner d'une forte réduction des coûts. Confronté à l'effondrement de ses ventes en Chine et à une demande de voitures électriques plus faible qu'espéré, P orsche prévoit de réduire ses effectifs d'un quart d'ici 2030, ce qui correspond aux 9.000 suppressions de postes déjà annoncées à cet horizon.

La direction espère un business "plus petit mais plus fort"

Le constructeur a précisé mercredi vouloir également supprimer 40% des postes de direction, afin notamment d'accélérer les prises de décision. Il compte aussi réduire de 20% le nombre de variantes de ses modèles et diminuer les coûts et délais de développement de ses futurs véhicules.

Quant à la Chine, où les livraisons ont chuté de près d'un tiers au premier semestre 2026, le patron Michael Leiters a assumé devant les journalistes vouloir "un business plus petit mais plus fort et résilient"

A l'origine d'environ 35% des ventes de Porsche à son pic, la Chine n'en représente plus que quelque 15%, une part appelée à encore diminuer. Le constructeur veut en conséquence réduire fortement son réseau dans le pays, de plus de 150 points de vente à une fourchette de 75 à 80 d'ici fin 2026.

Face au ralentissement de la demande électrique, M. Leiters a également confirmé que Porsche continuerait d'investir dans les moteurs thermiques et hybrides rechargeables, tout en poursuivant ses investissements dans les technologies électriques. "Renforcer nos investissements dans les technologies de combustion ne signifie pas se désengager de l'énergie électrique", a-t-il dit, assurant toutefois que "la 911 ne sera(it) jamais électrique".