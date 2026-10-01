La vague de ventes d'obligations pourrait entraîner des changements importants dans les portefeuilles en fin de trimestre

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(Rectification: remplacer « JP Morgan » par « JP Morgan Asset Management » au paragraphe 3)

* BlackRock réduit ses positions concentrées en actions et réoriente ses portefeuilles modèles vers des titres à revenu fixe et des placements alternatifs moins risqués

* M. Jackson, de JP Morgan, affirme que les flux vers les fonds communs de placement et les ETF indiquent que les investisseurs achètent davantage d’obligations

* Selon les conseillers, passer des actions aux obligations pourrait être difficile à accepter pour certains investisseurs particuliers

par Suzanne McGee

Les investisseurs considèrent généralement le rééquilibrage de leurs portefeuilles à la fin du trimestre comme une tâche de routine, mais le trimestre qui vient de s’achever mercredi devrait avoir donné lieu à des mouvements exceptionnels après qu’une forte vague de ventes d’obligations a déséquilibré de nombreux portefeuilles, ont déclaré les analystes.

La chute des obligations au cours du dernier trimestre contraste fortement avec les actions, qui se maintiennent près de leurs plus hauts historiques. Les portefeuilles d’investissement respectant un ratio spécifique entre actions et obligations devraient donc avoir subi des ajustements à grande échelle pour se remettre sur les rails.

« Je pense que ce trimestre sera marqué par un rééquilibrage aussi important que tout ce que nous avons connu historiquement, en raison de la volatilité accrue et de l’ampleur considérable de l’écart par rapport aux allocations cibles », a déclaré Jordan Jackson, stratège des marchés mondiaux chez JP Morgan Asset Management.

Le nombre de gestionnaires qui réajusteront leurs niveaux d’exposition cette semaine — et celui de ceux qui trouveront des raisons d’attendre — pourrait influencer la manière dont les actions et les obligations s’échangeront en fin de trimestre, ce qui pourrait stimuler les marchés obligataires et peser sur les actions.

Selon un rapport de Goldman Sachs publié lundi, les fonds de pension américains à eux seuls devraient vendre pour 33 milliards de dollars d’actions dans les jours précédant et suivant la fin du trimestre, simplement pour se conformer à leurs allocations cibles, tout en réinvestissant le produit de ces ventes dans des obligations.

Ces projections classent le troisième trimestre qui vient de s’achever dans le 98e centile de toutes les estimations de ce type, en valeur absolue en dollars, depuis janvier 2000. Cela signifie que ce n’est que dans 2 % des trimestres que les estimations ont dépassé les 33 milliards de dollars.

Les effets complets de ce rééquilibrage devraient se faire davantage sentir au début du quatrième trimestre.

Bien qu’il soit difficile de suivre ces flux en temps réel, M. Jackson a déclaré avoir repéré des signes de rééquilibrage dans les flux des fonds communs de placement et des ETF ces dernières semaines, les investisseurs se révélant être de plus gros acheteurs d’obligations.

La revue trimestrielle du portefeuille fait partie de la discipline de gestion des risques de nombreux gestionnaires et conseillers en investissement , qu’ils soient de grande ou de petite taille. Lorsque les marchés connaissent des fluctuations violentes, ils peuvent ajuster leurs positions plus fréquemment, tandis que certains peuvent renoncer au rééquilibrage pendant un ou deux trimestres tant que les allocations n’ont pas franchi certains seuils de déclenchement spécifiques.

« Les investisseurs devraient se montrer plus audacieux que d’habitude en matière de rééquilibrage, car la chute des obligations d’État offre une opportunité plus intéressante que celles observées depuis des décennies, alors que les actions semblent assez chères », a déclaré Michael O’Rourke, stratège en chef des marchés chez JonesTrading. « Mais je crains que beaucoup d’entre eux trouvent cela plus difficile que d’habitude. »

EST-CE LE MOMENT D’ACHETER DES OBLIGATIONS?

Les investisseurs et les analystes reconnaissent que le rééquilibrage vers une classe d’actifs en perte est toujours un combat psychologique. Le marché obligataire s’est progressivement détérioré au fil du trimestre, provoquant la plus forte hausse du rendement des bons du Trésor à 10 ans depuis le deuxième trimestre 2009. Les actions américaines, quant à elles, ont oscillé près de leurs plus hauts niveaux.

Michael Gates, gestionnaire de portefeuille en chef de la gamme de portefeuilles modèles Target Allocation ETF de BlackRock, a déclaré qu’il supervisait un certain rééquilibrage, orientant les portefeuilles modèles vers des catégories d’actions et d’obligations qui, selon lui, offrent un risque moindre et un potentiel de hausse plus important à l’approche des derniers mois de l’année.

« Nous maîtrisons notre niveau de risque en veillant à ce que nos modèles ne soient pas trop surpondérés en actions à ce stade », a déclaré M. Gates.

Pour les conseillers financiers qui travaillent avec des investisseurs particuliers, il peut parfois s’avérer difficile de surmonter leur réticence à investir davantage dans un actif sous-performant.

« Le plus grand défi est d’ordre comportemental », a déclaré Mike Casey, d’AE Advisors à Alexandria, en Virginie. « Les clients ont naturellement tendance à vouloir laisser courir les valeurs gagnantes. »