USA: les ventes de General Motors en repli au 3e trimestre, Toyota et Hyundai en hausse

Les ventes de General Motors, numéro un aux États-Unis en termes de parts de marché, se sont repliées de 5,5% au troisième trimestre dans le pays, sur un an, tandis que celles du groupe japonais Toyota et du sud-coréen Hyundai se sont améliorées sur la même période.

( AFP / ETIENNE LAURENT )

GM a écoulé 670.974 véhicules neufs entre juillet et septembre, pâtissant notamment d'un effet de comparaison défavorable par rapport au troisième trimestre 2025 qui avait profité d'achats anticipés de véhicules électriques avant la fin d'un crédit d'impôt fédéral de 7.500 dollars décidée par le président Donald Trump.

De nombreux constructeurs de véhicules électrifiés (tout électriques et hybrides) avaient alors signalé un essor exceptionnel de leurs ventes.

Mais, un an plus tard, les données publiées jeudi par General Motors montrent notamment une chute de 92,4% de la version électrique de l'Equinox ou encore de 58% de celle du Silverado, deux véhicules de la marque Cadillac dont les ventes totales ont baissé de 30% à 32.560.

Elles se sont repliées de 4,6% chez Chevrolet et de 4,7% pour GMC. Seule la marque premium Buick a progressé (+7,9%) mais sa contribution est limitée avec 43.990 véhicules vendus.

Selon GM, les véhicules les plus petits ainsi que les plus abordables ont tiré leur épingle du jeu. Les "petits SUV bon marché" ont vu leurs ventes bondir de 27% sur le trimestre, a relevé le groupe.

L'inflation persistante aux États-Unis depuis la pandémie de Covid-19 ainsi que le contexte géopolitique, avec les guerres en Ukraine et, depuis fin février, au Moyen-Orient, qui ont entraîné un envol des prix des carburants pèsent sur la consommation. La hausse des intérêts aussi, sur les crédits.

Le groupe japonais Toyota, numéro deux du marché américain et pionnier des véhicules hybrides, a néanmoins enregistré une petite hausse de ses ventes au troisième trimestre (+0,6% avec 633.223 véhicules écoulés (Toyota et Lexus). Elles ont même bondi de 8,4% sur le seul mois de septembre.

A noter un essor de 28,5% des véhicules électrifiés (363.367 unités) sur le trimestre. En septembre, ils ont grimpé à 61% des ventes totales de la marque Toyota - une répartition inédite.

De son côté, le Sud-Coréen Hyundai a aussi connu un bon mois de septembre (+9% sur un an) et un meilleur troisième trimestre (+3%) avec 246.896 véhicules vendus, tiré par la Tucson (+23%), l'Elantra (+18%) et la Sonata (+34%).

Sa gamme hybride - avec les versions des modèles Santa Fe et Sonata en fers de lance - a été marquée par un record en septembre, s'envolant de 39% sur un an et représentant 28% du volume total.

Le cabinet Cox Automotive a anticipé des ventes totales aux États-Unis de 4,1 millions de véhicules neufs au troisième trimestre, soit une baisse de 0,7%, et de 16,1 millions sur l'année (16,3 millions en 2025).