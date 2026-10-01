Aston Martin vise un "redressement complet" de ses finances, assure son directeur général

Le constructeur d'automobiles de luxe britannique Aston Martin Lagonda, aux performances en berne depuis plusieurs années, est en chemin "vers le redressement complet" de ses finances et devrait déjà montrer des signes d'amélioration en 2026, assure son directeur général, Adrian Hallmark, auprès de l'AFP.

( POOL / REBECCA NADEN )

"Vous verrez déjà des signes de cette inflexion vers une génération de trésorerie positive et un bénéfice positif sur plusieurs des périodes de cette année", a affirmé M. Hallmark, interrogé à Londres à l'occasion du lancement du nouveau modèle de voiture DBX GT.

L'entreprise qui a vu ses revenus diminuer et qui a accumulé les déficits ces dernières années, avait annoncé en février dernier un plan de réduction de ses effectifs visant 20% de son personnel, soit environ 600 salariés.

"Nous avons dû prendre des décisions difficiles concernant les équipes", mais nécessaires pour permettre à Aston Martin "d'être adaptée à des attentes de revenus plus faibles", selon son directeur général.

"Il n'y a aucune intention de réduire davantage les effectifs", a-t-il cependant affirmé, alors que le groupe espère renouer avec la croissance de son chiffre d'affaires.

Le constructeur automobile souligne notamment avoir maintenu de bonnes ventes aux Etats-Unis, un marché représentant près de 30% de son chiffre d'affaires, malgré la hausse des droits de douane américains par Donald Trump en 2025, ainsi qu'une bonne activité au Moyen-Orient en dépit des difficultés logistiques à cause de la guerre.

Dans les prochaines années, l'entreprise compte sur la déclinaison de ses gammes de voitures en plusieurs modèles, à l'instar de la DBX GT --commercialisée à partir de 207.000 livres sterling (environ 243.000 euros) au Royaume-Uni-- qui est "la troisième dérivée de la DBX", faite pour attirer "ceux qui aiment l'atmosphère Aston Martin classique, élégante", par opposition à son modèle sportif, le DBX S.

Contrairement à plusieurs de ses concurrents, Aston Martin n'a pas encore développé de voiture électrique.

"Nous n'avons pas une file d'attente de personnes demandant une Aston Martin électrique", confie M. Hallmark. Le groupe vise le développement d'un tel modèle entre 2030 et 2035 mais pas avant, attendant notamment une plus grande visibilité des réglementations dans le monde.