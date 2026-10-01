 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le procureur général de Floride intente une action en justice contre Pfizer et son directeur général au sujet des allégations relatives au vaccin contre la COVID-19
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 19:50

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des réponses de Pfizer et du bureau du procureur général aux points 6 à 8)

Le procureur général de Floride, James Uthmeier, a intenté jeudi une action en justice contre Pfizer PFE.N et son directeur général, Albert Bourla, accusant le laboratoire pharmaceutique d'avoir induit les consommateurs en erreur quant à la sécurité et à l'efficacité de son vaccin contre la COVID-19.

Voici plus de détails:

* M. Uthmeier a déposé cette plainte devant un tribunal d’État, alléguant que Pfizer avait affirmé aux consommateurs que son vaccin contre la COVID-19 était sûr, tout en omettant de divulguer les risques potentiels, notamment l’inflammation cardiaque et d’autres effets indésirables.

* Selon la plainte, Pfizer a exhorté la population à se faire vacciner pour protéger les autres, alors même que l’entreprise n’a jamais vérifié si le vaccin empêchait la propagation du virus.

* La Floride a également accusé Pfizer d’avoir recours à des tactiques déloyales pour dominer le marché.

* Elle affirme que l’entreprise a réalisé plus de 80 milliards de dollars de chiffre d’affaires grâce aux ventes de vaccins, puis a presque quadruplé le prix du vaccin, le faisant passer de 30 dollars à 110-130 dollars la dose en 2023.

* L’État, qui intente une action en vertu de sa loi sur la protection des consommateurs, demande au tribunal d’ordonner la cessation des agissements présumés, l’imposition d’amendes de 10.000 dollars par infraction – ou de 15.000 dollars lorsque des personnes âgées ou handicapées ont subi un préjudice – ainsi que la restitution des bénéfices.

* Pfizer a déclaré dans un communiqué que les allégations de l'État étaient sans fondement et qu'elle répondrait à la plainte en temps voulu.

* “Les déclarations faites par Pfizer concernant son vaccin contre la COVID-19 ont été exactes et fondées sur des données scientifiques, et l’entreprise garantit la sécurité et l’efficacité de son vaccin”, a-t-elle ajouté.

* “La plainte et les commentaires du procureur général de Floride, James Uthmeier, parlent d’eux-mêmes”, a déclaré le bureau du procureur général de Floride en réponse à une demande de commentaires supplémentaires de Reuters.

Valeurs associées

PFIZER
27,795 USD NYSE -1,16%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 01 octobre 21:41

    Enfin…la vérité prend l’escalier mais il finit toujours par triompher !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,75 -0,24%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
SOITEC
170,7 +7,66%
NANOBIOTIX
22,86 -10,00%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank