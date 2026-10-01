Le procureur général de Floride intente une action en justice contre Pfizer et son directeur général au sujet des allégations relatives au vaccin contre la COVID-19

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(Ajout des réponses de Pfizer et du bureau du procureur général aux points 6 à 8)

Le procureur général de Floride, James Uthmeier, a intenté jeudi une action en justice contre Pfizer PFE.N et son directeur général, Albert Bourla, accusant le laboratoire pharmaceutique d'avoir induit les consommateurs en erreur quant à la sécurité et à l'efficacité de son vaccin contre la COVID-19.

Voici plus de détails:

* M. Uthmeier a déposé cette plainte devant un tribunal d’État, alléguant que Pfizer avait affirmé aux consommateurs que son vaccin contre la COVID-19 était sûr, tout en omettant de divulguer les risques potentiels, notamment l’inflammation cardiaque et d’autres effets indésirables.

* Selon la plainte, Pfizer a exhorté la population à se faire vacciner pour protéger les autres, alors même que l’entreprise n’a jamais vérifié si le vaccin empêchait la propagation du virus.

* La Floride a également accusé Pfizer d’avoir recours à des tactiques déloyales pour dominer le marché.

* Elle affirme que l’entreprise a réalisé plus de 80 milliards de dollars de chiffre d’affaires grâce aux ventes de vaccins, puis a presque quadruplé le prix du vaccin, le faisant passer de 30 dollars à 110-130 dollars la dose en 2023.

* L’État, qui intente une action en vertu de sa loi sur la protection des consommateurs, demande au tribunal d’ordonner la cessation des agissements présumés, l’imposition d’amendes de 10.000 dollars par infraction – ou de 15.000 dollars lorsque des personnes âgées ou handicapées ont subi un préjudice – ainsi que la restitution des bénéfices.

* Pfizer a déclaré dans un communiqué que les allégations de l'État étaient sans fondement et qu'elle répondrait à la plainte en temps voulu.

* “Les déclarations faites par Pfizer concernant son vaccin contre la COVID-19 ont été exactes et fondées sur des données scientifiques, et l’entreprise garantit la sécurité et l’efficacité de son vaccin”, a-t-elle ajouté.

* “La plainte et les commentaires du procureur général de Floride, James Uthmeier, parlent d’eux-mêmes”, a déclaré le bureau du procureur général de Floride en réponse à une demande de commentaires supplémentaires de Reuters.