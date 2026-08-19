La vague de ventes d'obligations pèse sur l'Europe, le pétrole poursuit sa hausse

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* Le fabricant de robots Unitree s'envole lors de son entrée en bourse à Shanghai

* Les actions européennes reculent légèrement après la chute des valeurs asiatiques du secteur des semi-conducteurs

* La hausse des coûts d'emprunt à long terme pèse sur le moral des investisseurs

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés américains) par Iain Withers et Dhara Ranasinghe

Les rendements des obligations d'État européennes ont atteint mercredi de nouveaux plus hauts depuis plusieurs années, alors que la vague de ventes mondiale s'intensifiait en raison des craintes liées à l'alourdissement de la dette souveraine, tandis que les contrats à terme sur le pétrole progressaient pour le quatrième jour consécutif, les perspectives d'un accord visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient s'amenuisant. Les actions européennes ont légèrement reculé .STOXX , tandis que les contrats à terme de Wall Street laissaient entrevoir de légères baisses NQc1 EScv1 , après que les marchés asiatiques ont chuté en raison des inquiétudes concernant les perspectives des entreprises du secteur des semi-conducteurs. Les actions sud-coréennes ont clôturé en baisse de près de 6%, enregistrant leur plus forte chute journalière en trois semaines. .N225 .KS11 Les coûts d’emprunt à long terme, des États-Unis à l’Allemagne en passant par le Japon, ont récemment grimpé en flèche , les investisseurs s’inquiétant de l’explosion de la dette publique et d’une inflation élevée, en partie alimentée par la guerre en Iran qui fait grimper les prix du pétrole. Les rendements des Bunds allemands à 10 et 30 ans ont atteint de nouveaux plus hauts depuis 15 ans, les coûts d’emprunt à 10 ans s’établissant en fin de séance à un peu plus de 3%, tandis que les rendements français à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 18 ans, signe d’une inquiétude croissante sur certains des plus grands marchés obligataires souverains du monde. DE10YT=RR DE30YT=RR FR10YT=RR . Le rendement des obligations américaines à long terme

US30YT=RR s’est stabilisé mercredi autour de 5.28% après avoir atteint mardi son plus haut niveau depuis près de 20 ans, à près de 5.34%.

Les taux augmentent lorsque les cours des obligations baissent, et cette vague de ventes est importante car les taux souverains à long terme servent de référence pour le prix de presque tous les autres actifs sur les marchés financiers, y compris les taux hypothécaires.

« Si l’on combine un contexte d’inflation tenace et des dépenses publiques excessives, la tendance naturelle des rendements obligataires est à la hausse », a déclaré Jason Da Silva, directeur de la stratégie d’investissement mondiale chez Arbuthnot Latham, ajoutant qu’il s’attendait à des épisodes de pression plus fréquents de la part des investisseurs obligataires.

« Je pense que cela va devenir la norme à l’avenir. Aucun gouvernement occidental ne prend de mesures énergiques pour freiner les dépenses. »

La hausse du rendement de l’ JP10YTN=JBTC , l’obligation de référence japonaise à 10 ans, vers les 3%, atteignant son plus haut niveau depuis trois décennies, constitue également un signal d’alerte pour les marchés obligataires mondiaux qui, depuis des années, dépendent des faibles taux japonais pour alimenter un flux constant d’investissements japonais à l’étranger. « La question qui se pose est la suivante: allons-nous connaître une inflation plus élevée pendant plus longtemps, et qu’est-ce que cela implique pour les taux d’intérêt à long terme? », a déclaré Neil Fisher, spécialiste en investissement chez St James’s Place. « À cela s’ajoute la question de savoir dans quelle mesure une partie de cette dette publique à long terme est viable au Royaume-Uni, en Europe, mais aussi aux États-Unis. » Les perspectives d’inflation restent également préoccupantes, avec peu de signes de progrès vers un accord visant à rouvrir le détroit d’Ormuz . Les contrats à terme sur le pétrole affichaient en fin de séance une hausse d’environ 1% sur la journée. O/R CLc1 LCOc1

Plus tard dans la journée de mercredi, la Réserve fédérale américaine publiera le compte-rendu de sa réunion de juillet, lors de laquelle elle avait maintenu ses taux inchangés, mais le président Kevin Warsh a inquiété les marchés en ne donnant que peu d’indications sur la manière dont la banque centrale pourrait réagir à une inflation persistante. Les États-Unis s’apprêtent également à vendre 16 milliards de dollars de dette à 20 ans.

« Les gouvernements sont confrontés à un véritable choix entre la discipline budgétaire et des coûts d’emprunt nettement plus élevés, et les marchés continueront de tester leur décision », a déclaré Nigel Green, directeur général du cabinet de conseil financier deVere Group.

LES ACTIONS FLOTTENT, LE DOLLAR SE STABILISE En Chine, l’action du plus grand fabricant mondial de robots humanoïdes, Unitree 688836.SS , a bondi de 460% lors de son entrée en bourse, une introduction qui a été sursouscrite plus de 8.000 fois par les investisseurs particuliers. La vague de ventes d’obligations et les informations selon lesquelles le chiffre d’affaires annuel d’Anthropic aurait dépassé les 65 milliards de dollars fin juillet, un chiffre en deçà des espoirs du marché, ont déclenché des ventes de titres des fabricants de puces électroniques. Le climat d’aversion au risque a légèrement soutenu un dollar par ailleurs en baisse sur les marchés des changes, même si les fluctuations ont été faibles. L’indice du dollar américain a finalement clôturé en baisse de 0.3% à 99.382. FRX/ Le dollar canadien CAD= a légèrement progressé après que le président américain Donald Trump a suspendu pendant trois jours l'imposition d'un droit de douane de 50% sur les produits canadiens, affirmant que les deux pays étaient parvenus à un accord. CAD/ L'euro EUR= a légèrement progressé de 0.25% pour s'établir à un peu plus de 1.16 dollar, tandis que le yen JPY= s'échangeait à 159.15 pour un dollar, tout près de la barre des 160 — un seuil que les investisseurs considèrent comme susceptible de déclencher une nouvelle vague d'interventions officielles.

Les résultats de Lowe's LOW.N , Target TGT.N et TJX

TJX.N sont attendus plus tard dans la journée de mercredi; ils seront suivis de près après la publication, la semaine dernière, de chiffres des ventes au détail américaines inférieurs aux prévisions. L’inflation britannique a augmenté de 2.9% en juillet, selon les données publiées sur , conformément aux prévisions des économistes, sous l’effet de la hausse des factures d’énergie des ménages.