La trêve est rompue avec l'Iran mais les pourparlers continuent, affirme Trump

Donald Trump a déclaré vendredi que l'Iran avait demandé la poursuite des pourparlers avec Washington et que les États-Unis avaient accepté, tout en réaffirmant que le cessez-le-feu de juin était "terminé".

"La République islamique d'Iran nous a demandé de poursuivre les 'pourparlers'. Nous avons accepté, mais les États-Unis leur ont clairement fait savoir que le cessez-le-feu est TERMINÉ !", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Le principal négociateur iranien, le président du Parlement Mohammad Baqer Qalibaf, a déclaré sur son compte Telegram que la guerre ne prendrait jamais fin avec la capitulation de Téhéran, ajoutant que l'Iran était prêt à se défendre "totalement" en cas de violation par les Etats-Unis du protocole d'accord signé par les deux pays le mois dernier.

Le document est censé ouvrir la voie à soixante jours de négociations mais les tensions sont vives après l'attaque de plusieurs pétroliers dans les eaux omanaises du détroit d'Ormuz cette semaine et les frappes américaines sur des cibles iraniennes. Mercredi, Donald Trump a affirmé qu'à ses yeux, le cessez-le-feu n'existait plus.

Lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies, l'ambassadrice américains auprès de l'Onu, Tammy Bruce, a toutefois déclaré vendredi que "la porte de la diplomatie" restait "ouverte" et qu'elle constituait "la voie privilégiée" par les Etats-Unis "pour résoudre les préoccupations liées au programme nucléaire iranien".

Des négociateurs qataris rencontraient vendredi des responsables iraniens afin de tenter de désamorcer les tensions et de discuter de la navigation dans le détroit d'Ormuz, a indiqué à Reuters une source proche du dossier.

Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a dit pour sa part s'être entretenu avec le président iranien Massoud Pezeshkian et réaffirmé que son pays était prêt à poursuivre ses efforts de médiation.

Les précédentes négociations annoncées n'ont guère donné lieu à des progrès concrets.

Avant les attaques de cette semaine, le trafic quotidien de pétroliers avait atteint son plus haut niveau depuis le début de la guerre, avec une moyenne de 40 navires traversant le détroit. Ce chiffre restait toutefois bien inférieur à la moyenne d'avant le conflit, déclenché le 28 février par des bombardements israélo-américains contre l'Iran, qui se situait entre 125 et 140 traversées quotidiennes.

Les prix du pétrole ont légèrement baissé vendredi, mais sont en passe d'enregistrer une hausse hebdomadaire de 5% depuis les accrochages dans le détroit.

(Ahmed Elimam, Eman Abouhassira, Andrew Mills, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)