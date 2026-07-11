Meta abandonne sa fonctionnalité d'IA dédiée aux images quelques jours après son lancement, suite à une vague de critiques liées à la protection de la vie privée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles et des détails tirés du paragraphe 4) par Natalia Bueno Rebolledo et Mrinmay Dey

Meta META.O a annoncé vendredi qu'elle mettait fin à une fonctionnalité d'IA lancée cette semaine qui permettait aux utilisateurs de générer des images à partir de comptes Instagram publics, après avoir essuyé de nombreuses critiques liées à des préoccupations en matière de confidentialité, notamment de la part d'un syndicat hollywoodien.

“Notre intention était de fournir un outil créatif utile et de permettre aux utilisateurs de contrôler si leur contenu public pouvait être utilisé de cette manière”, a déclaré Meta dans un communiqué.

“Nous avons pris en compte les retours indiquant que cette fonctionnalité n’avait pas répondu aux attentes; elle n’est donc plus disponible”, a-t-elle ajouté.

Meta, propriétaire de Facebook et d’Instagram, avait lancé “Muse Image” mardi , son premier modèle de génération d’images développé par Meta Superintelligence Labs. Cette fonctionnalité, intégrée à son chatbot Meta AI, peut utiliser des photos comme données d’entrée et permet aux utilisateurs de modifier les images générées directement à l’aide de croquis.

La fonctionnalité a rapidement suscité une vague de critiques en raison de préoccupations liées à la vie privée et du fait qu’elle était activée par défaut pour les utilisateurs.

L’actrice Hannah Einbinder, lauréate d’un Emmy Award et connue pour la série “Hacks”, a critiqué cette fonctionnalité sur Instagram, affirmant qu’elle avait été activée automatiquement et exhortant les utilisateurs à la désactiver.

La SAG-AFTRA, le syndicat représentant les acteurs et autres professionnels des médias, a également exhorté jeudi ses membres et les autres utilisateurs d’Instagram à désactiver cette fonctionnalité.

“Toute solution autre qu’une option d’adhésion claire et visible pour ce type d’utilisation des images des utilisateurs d’Instagram est inacceptable et constitue une erreur de jugement totale quant à l’opinion publique concernant les dangers et préjudices évidents inhérents à une telle utilisation”, a déclaré SAG-AFTRA.

Suite à la décision de Meta de supprimer cette fonctionnalité, la SAG-AFTRA a salué cette initiative.

“Les dangers liés aux répliques numériques non consenties étant bien connus de tous, une fonctionnalité qui encourageait ce type de comportement était imprudente. Nous saluons son retrait. C'est la décision la plus responsable à prendre”, a déclaré un porte-parole du syndicat.

Ce revirement reflète la pression croissante exercée sur les entreprises technologiques pour qu’elles donnent aux utilisateurs un contrôle clair sur la manière dont leur contenu partagé publiquement est utilisé par les fonctionnalités d’IA.