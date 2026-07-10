Apple poursuit OpenAI et deux de ses anciens employés pour vol de secrets d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un résumé de l'action en justice au paragraphe 2, du contexte aux paragraphes 4 et 5, et d'une citation au paragraphe 6)

* Apple dénonce une action concertée visant à voler des conceptions et des procédés de fabrication

* Selon Apple, plus de 400 anciens employés d’Apple travaillent désormais pour OpenAI

* OpenAI a racheté io Products l'année dernière dans le cadre d'une transaction de 6,5 milliards de dollars

* Les tensions entre Apple et OpenAI couvent depuis des mois

par Stephen Nellis, Deepa Seetharaman et Jaspreet Singh

Vendredi, Apple AAPL.O a intenté une action en justice contre OpenAI et deux de ses anciens employés, les accusant d’avoir détourné ses secrets d’affaires afin de favoriser l’entrée de la société propriétaire de ChatGPT sur le marché du matériel grand public, marquant ainsi une escalade spectaculaire des tensions déjà latentes entre les deux entreprises.

La plainte accuse OpenAI d’avoir orchestré une vaste opération visant à acquérir et à exploiter systématiquement les informations confidentielles d’Apple par l’intermédiaire d’anciens employés, de pratiques de recrutement et de relations avec des fournisseurs, afin d’accélérer son entrée sur le marché du matériel grand public.

OpenAI n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Ce procès marque le début d’une bataille pour le contrôle des futurs appareils dotés d’IA qui pourraient ne pas utiliser d’applications ou de systèmes d’exploitation traditionnels — des appareils qui, en cas de succès, détourneraient l’attention des consommateurs de l’iPhone, le best-seller d’Apple. Les analystes estiment qu’OpenAI travaille sur son propre téléphone ou autre appareil. Les tensions entre les deux entreprises technologiques ont mis leurs relations à rude épreuve, la course au développement de produits basés sur l’IA ayant intensifié la concurrence pour les talents et les technologies propriétaires.

“Apple considère qu’OpenAI passe du statut de partenaire à celui de rival potentiel, tandis qu’OpenAI tente de réduire sa dépendance vis-à-vis de l’iPhone et d’établir une relation directe avec les consommateurs”, a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight. “Même si les allégations ne sont pas prouvées, cette action en justice pourrait retarder les ambitions d’OpenAI en matière de matériel et affaiblir davantage un partenariat qui devient déjà de plus en plus fragile.” La plainte d’Apple, déposée devant le tribunal fédéral du district nord de Californie, intervient juste après qu’OpenAI a réussi à repousser une action en justice intentée par xAI, la société d’Elon Musk .

Les deux anciens employés cités dans la plainte sont Chang Liu, ancien ingénieur électricien senior, et Tang Yew Tan, ancien vice-président chargé de la conception des produits pour l’iPhone et l’Apple Watch. Aucun des deux n’a immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Apple a allégué que M. Liu n’avait pas restitué un ordinateur portable de service fourni par l’entreprise et avait par la suite exploité une faille d’authentification pour accéder au réseau interne d’Apple, téléchargeant ainsi “des dizaines de fichiers confidentiels d’Apple relatifs au matériel”.

Le fabricant de l’iPhone a également affirmé que Tan, le responsable matériel d’OpenAI, avait “méthodiquement utilisé les informations confidentielles d’Apple au profit d’OpenAI” en s’envoyant par e-mail des informations sur les fournisseurs d’Apple et des synthèses internes sur le secteur avant son départ. Selon sa page LinkedIn, Tan a travaillé sur l’iPhone pendant la majeure partie de ses 24 années passées chez Apple.

Apple a allégué que Tan avait encouragé des employés d’Apple à apporter des composants provenant d’Apple lors d’entretiens d’embauche chez OpenAI pour des sessions de “présentation pratique”, citant dans son dossier un incident au cours duquel un candidat à un poste chez OpenAI aurait déclaré qu’il “ne savait même pas qu’on pouvait emporter ça du bureau”.

La Fondation OpenAI, OpenAI Group PBC, la branche commerciale de la société, et io Products, rachetée par OpenAI, ont également été citées comme défenderesses.

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

Dans sa plainte, Apple affirme avoir écrit à OpenAI en février pour lui faire part de ses inquiétudes quant à la fuite de ses informations confidentielles vers OpenAI, et lui avoir demandé de discuter de la question, mais n’avoir reçu aucune réponse.

Plus de 400 anciens employés d’Apple travaillent désormais pour OpenAI, précise-t-elle dans son dossier, ajoutant qu’“il n’est pas surprenant” que certains d’entre eux aient connaissance de ses informations confidentielles.

“Le fait qu’OpenAI emploie désormais des personnes à qui Apple avait autrefois confié ses secrets d’affaires ne donne pas le droit à OpenAI d’utiliser ces informations pour lancer ses activités dans le domaine du matériel”, a écrit le fabricant de l’iPhone dans sa plainte.

Apple a également allégué que des employés d’OpenAI avaient sollicité des informations confidentielles auprès de fournisseurs d’Apple, allant même jusqu’à demander à l’un de ces fournisseurs de mettre en œuvre ce qu’Apple qualifie de “technique secrète de finition des métaux”, en partant du principe qu’OpenAI disposait de l’autorisation d’Apple pour utiliser cette technique. Une source proche du dossier a déclaré à Reuters en mai qu’OpenAI étudiait les options juridiques à l’encontre d’Apple, notamment en notifiant au géant technologique une rupture de contrat, mais sans pour autant engager une procédure judiciaire à part entière.

En 2024, Apple a annoncé l’intégration de sa technologie “Apple Intelligence” dans l’ensemble de ses applications, y compris Siri, et a intégré le chatbot ChatGPT d’OpenAI à ses appareils.

Ce partenariat permet aux utilisateurs d’accéder aux résultats de ChatGPT via Siri, tandis que les utilisateurs d’iPhone peuvent également souscrire à un abonnement ChatGPT directement depuis le menu des réglages iOS.

Apple a déployé le mois dernier une refonte de Siri, longtemps attendue . Cette mise à jour intervient deux ans après qu’Apple eut promis pour la première fois des améliorations majeures qui ont été reportées à plusieurs reprises. OpenAI a racheté l’année dernière la start-up de matériel informatique io Products, fondée par l’ancien designer d’Apple Jony Ive, dans le cadre d’une transaction de 6,5 milliards de dollars, , dans le but de s’étendre au-delà des logiciels pour se lancer dans le matériel grand public. Jony Ive n’est pas cité dans la plainte.