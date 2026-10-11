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La Syrie émet sa première lettre de crédit dans le cadre d'un accord pétrolier avec Saudi Aramco
information fournie par Reuters 11/10/2026 à 21:58

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque centrale syrienne a annoncé dimanche avoir émis sa première lettre de crédit depuis 14 ans afin de faciliter un accord d'approvisionnement en produits pétroliers entre la Syrian Petroleum Company et Saudi Aramco

2222.SE .

La banque a précisé que cette transaction avait été organisée en coordination avec une grande banque américaine, dont elle n’a pas révélé le nom, ouvrant ainsi une voie pour financer les importations de pétrole et régler les paiements via le système bancaire officiel.

Cette initiative marque une avancée vers le rétablissement de l'accès de la Syrie aux circuits bancaires internationaux, suite à la levée des sanctions américaines et à la fin de sa désignation comme État soutenant le terrorisme.

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