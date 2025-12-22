 Aller au contenu principal
La suspension d'un projet américain entraîne les actions d'Orsted vers le bas du STOXX
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 15:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - ** Les actions de la société danoise d'énergie renouvelable ORSTED.CO chutent de 10 % en raison d'une hausse du volume après que les États-Unis ont suspendu un bail pour l'un de ses projets

** L'administration Trump a suspendu les baux de cinq projets éoliens offshore de grande envergure en cours de construction pour des raisons de sécurité nationale, a déclaré lundi le ministère de l'Intérieur

** Outre les projets Revolution Wind et Sunrise Wind d'Orsted, la pause affectera les projets Vineyard Wind 1 de GE Vernova GEV.N , Coastal Virginia Offshore Wind-Commercial de Dominion Energy D.N et Empire Wind 1 d'Equinor EQNR.OL

** Orsted, qui a entièrement repris les travaux sur le projet américain Revolution Wind, achevé à 80 % en octobre, s'attend à ce qu'il commence à fonctionner au second semestre 2026

** L'action touche le bas de l'indice paneuropéen STOXX 600

.STOXX et est en passe de connaître sa pire journée depuis le mois d'août

** Les actions du fabricant danois d'éoliennes Vestas

VWS.CO chutent de 3 % dans les échanges de l'après-midi

Valeurs associées

DOMINION ENERGY
57,080 USD NYSE -3,94%
EQUINOR
230,900 NOK LSE Intl -0,79%
GE VERNOVA
665,781 USD NYSE +1,15%
Gaz naturel
3,98 USD NYMEX 0,00%
ORSTED
15,605 EUR Tradegate -12,87%
ORSTED
114,700 DKK LSE Intl -13,86%
ORSTED
18,0000 USD OTCBB -13,94%
Pétrole Brent
61,96 USD Ice Europ +2,33%
Pétrole WTI
57,97 USD Ice Europ +2,51%
STOXX Europe 600
585,46 Pts DJ STOXX -0,35%
VESTAS WIND BR/RG
22,530 EUR Tradegate -3,14%
VESTAS WIND BR/RG
22,380 EUR XETRA -2,95%
VESTAS WIND BR/RG
26,1550 USD OTCBB -3,18%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
