La suspension d'un projet américain entraîne les actions d'Orsted vers le bas du STOXX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - ** Les actions de la société danoise d'énergie renouvelable ORSTED.CO chutent de 10 % en raison d'une hausse du volume après que les États-Unis ont suspendu un bail pour l'un de ses projets

** L'administration Trump a suspendu les baux de cinq projets éoliens offshore de grande envergure en cours de construction pour des raisons de sécurité nationale, a déclaré lundi le ministère de l'Intérieur

** Outre les projets Revolution Wind et Sunrise Wind d'Orsted, la pause affectera les projets Vineyard Wind 1 de GE Vernova GEV.N , Coastal Virginia Offshore Wind-Commercial de Dominion Energy D.N et Empire Wind 1 d'Equinor EQNR.OL

** Orsted, qui a entièrement repris les travaux sur le projet américain Revolution Wind, achevé à 80 % en octobre, s'attend à ce qu'il commence à fonctionner au second semestre 2026

** L'action touche le bas de l'indice paneuropéen STOXX 600

.STOXX et est en passe de connaître sa pire journée depuis le mois d'août

** Les actions du fabricant danois d'éoliennes Vestas

VWS.CO chutent de 3 % dans les échanges de l'après-midi