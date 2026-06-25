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La Suède a approuvé un premier plan de financement pour de nouveaux réacteurs nucléaires, a déclaré le Premier ministre
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 10:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles et des détails sur la structure de propriété aux paragraphes 3 à 6)

Le gouvernement suédois s'est mis d'accord sur les détails d'un premier montage financier visant à construire de nouveaux réacteurs nucléaires avec le promoteur Videberg Kraft, a déclaré jeudi le Premier ministre suédois Ulf Kristersson.

“L'État deviendra également actionnaire de ce projet”, a déclaré M. Kristersson aux journalistes.

M. Kristersson n'a donné aucun détail sur ce plan de financement, qui doit être approuvé par la Commission européenne.

Le gouvernement a indiqué dans un communiqué qu’il prendrait une participation de 60 % dans Videberg Kraft, détenue actuellement à 80 % par la société publique Vattenfall et à 20 % par un consortium d’entreprises industrielles. La participation de Vattenfall sera ramenée à 20 %,a ajouté le gouvernement.

Le Parlement suédois a adopté l’année dernière une loi visant à financer une nouvelle génération de réacteurs , les premiers construits en Suède depuis plus de 40 ans et que le gouvernement juge nécessaires pour assurer la sécurité énergétique et atteindre la neutralité carbone d’ici 2045.

Au début du mois, Vattenfall a sélectionné Rolls-Royce SMR RR.L pour la fourniture de petits réacteurs nucléaires modulaires, préférant l’entreprise britannique à son concurrent américain GE Vernova GEV.N , dans le cadre d’un contrat de plusieurs milliards de livres sterling.

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