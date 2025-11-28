La STE signe un bail avec Sopra Steria pour des bureaux à Lyon
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 08:00
Ce bail porte sur 5238 m² de bureaux complétés par 560 m² de balcons, terrasses et rooftop. L'immeuble de bureaux dispose également de 67 places de parking dont 18 bornes électriques et de 2 locaux vélos sécurisés.
EvasYon s'inscrit plus largement dans un programme mixte, qui comprend aussi une résidence de coliving opérée par Bikube, 146 logements sur 5400 m² ainsi qu'une résidence étudiante de 89 logements sur 1900 m² rétrocédés à un bailleur social.
D'ici la fin de l'année, la STE livrera aussi Manufacture, un ensemble immobilier mixte de 3900 m² à Lyon, qui proposera 2000 m² de bureaux, 1300 m² de surface habitable répartis en 19 appartements et 600 m² de commerces en rez-de-chaussée.
Valeurs associées
|4,5000 EUR
|Euronext Paris
|+0,45%
