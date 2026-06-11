La STE livre un actif de logistique urbaine à Bobigny

La Société de la Tour Eiffel (STE) annonce la livraison de Syrah, actif de logistique urbaine situé à Bobigny (Seine-Saint-Denis). Dans le cadre d'une stratégie de diversification, il s'inscrit dans la continuité de Nanturra, premier actif signé LILK et livré fin 2024.

Implanté sur un terrain d'environ 9 000 m2, détenu par la foncière depuis 2009, ce nouvel hôtel d'activités à étages profite d'un emplacement stratégique au coeur d'une zone industrielle et offre une accessibilité optimale grâce à sa localisation intra-A86 et à sa proximité immédiate de l'A3, de la N3 et du boulevard périphérique.

Cet ensemble immobilier propose une approche verticale de la logistique afin de lutter contre l'artificialisation des sols. Il a été pensé pour offrir une grande polyvalence et accueillir une variété de locataires, avec une surface d'activités de près de 8 000 m2, divisibles en 10 lots à partir de 476 m2.

Syrah s'inscrit dans une démarche environnementale, certifiée BREEAM International New Construction V6 niveau "Excellent". Sa construction a privilégié l'intégration de matériaux bas carbone, biosourcés et recyclés, et a permis, grâce à l'utilisation de la verticalité, une désartificialisation des sols de près de 10% par rapport à l'état initial du terrain.