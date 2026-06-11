 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La STE livre un actif de logistique urbaine à Bobigny
information fournie par Zonebourse 11/06/2026 à 08:13

La Société de la Tour Eiffel (STE) annonce la livraison de Syrah, actif de logistique urbaine situé à Bobigny (Seine-Saint-Denis). Dans le cadre d'une stratégie de diversification, il s'inscrit dans la continuité de Nanturra, premier actif signé LILK et livré fin 2024.

Implanté sur un terrain d'environ 9 000 m2, détenu par la foncière depuis 2009, ce nouvel hôtel d'activités à étages profite d'un emplacement stratégique au coeur d'une zone industrielle et offre une accessibilité optimale grâce à sa localisation intra-A86 et à sa proximité immédiate de l'A3, de la N3 et du boulevard périphérique.

Cet ensemble immobilier propose une approche verticale de la logistique afin de lutter contre l'artificialisation des sols. Il a été pensé pour offrir une grande polyvalence et accueillir une variété de locataires, avec une surface d'activités de près de 8 000 m2, divisibles en 10 lots à partir de 476 m2.

Syrah s'inscrit dans une démarche environnementale, certifiée BREEAM International New Construction V6 niveau "Excellent". Sa construction a privilégié l'intégration de matériaux bas carbone, biosourcés et recyclés, et a permis, grâce à l'utilisation de la verticalité, une désartificialisation des sols de près de 10% par rapport à l'état initial du terrain.

Valeurs associées

TOUR EIFFEL
8,120 EUR Euronext Paris -0,25%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • CARMILA : Les signaux haussiers sont intacts
    CARMILA : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 11.06.2026 08:25 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Des piétons passent devant des illustrations de sensibilisation à Ebola affichées sur les panneaux du Centre de traitement d'Ebola (ETC) à Munigi, en RDC, le 2 juin 2026. ( AFP / Jospin Mwisha )
    Endiguer l'épidémie d'Ebola, une tâche difficile freinée par la désinformation
    information fournie par AFP 11.06.2026 08:15 

    Dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), soignants et ONG qui luttent contre l’épidémie d'Ebola sont confrontés à un deuxième fléau : la désinformation, dont les "conséquences graves" - retard de prise en charge, refus de soins, agressions - freinent ... Lire la suite

  • ( AFP / FREDERIC DIDES )
    Satellites: Thales Alenia Space remporte deux contrats avec l'ESA et la Commission européenne
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.06.2026 08:10 

    Thales Alenia Space a annoncé mercredi avoir remporté deux contrats, l'un auprès de l'Agence spatiale européenne (ESA) pour le développement de deux satellites nouvelle génération dédiés à l'observation de la Terre, l'autre auprès de la Commission européenne pour ... Lire la suite

  • ERAMET : Sous les résistances, une consolidation est probable
    ERAMET : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 11.06.2026 08:10 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,56 -1,52%
Or
4 087,39 +0,30%
SOITEC
125,35 0,00%
CAC 40
8 161,83 0,00%
2CRSI
49 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank