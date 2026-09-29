La start-up spécialisée dans l'IA EliseAI est valorisée à 4 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tout au long du texte)

EliseAI a annoncé mardi que sa valorisation s'élevait à 4 milliards de dollars à l'issue de son dernier tour de table, ce qui représente près du double de la valorisation de cette entreprise spécialisée dans l'IA appliquée au logement et à la santé par rapport à l'année dernière.

Ce tour de table de 350 millions de dollars a été mené par Andreessen Horowitz et Bessemer Venture Partners, avec la participation du Régime de retraite des enseignants de l'Ontario, de Sapphire Ventures et de Navitas Capital.

Ce financement souligne l’intérêt croissant des investisseurs pour les entreprises d’IA qui automatisent des flux de travail complexes et spécifiques à certains secteurs, alors que les entreprises cherchent à améliorer leur efficacité et à réduire leur charge de travail administrative.

Selon le Bank of America Institute, la croissance des dépenses en IA parmi les entreprises de taille moyenne a atteint son pic en août, l’adoption de ces technologies se concentrant dans les secteurs des services, tels que la santé et l’éducation, afin de faciliter l’automatisation des tâches administratives, de la documentation et de la communication.

La plateforme immobilière d’EliseAI automatise des tâches telles que la location, l’entretien et les renouvellements de bail. Son activité dans le secteur de la santé aide les groupes de médecins à gérer l’accueil des patients, la prise de rendez-vous, la vérification des assurances, les orientations vers des spécialistes et les suivis.

L’entreprise a été valorisée à 2,2 milliards de dollars lors d’un tour de table de série E en 2025.

Elle prévoit d’utiliser ces nouveaux fonds pour renforcer ses équipes d’ingénierie, de déploiement et de vente, et d’implanter à San Francisco un deuxième pôle d’ingénierie aux côtés de son siège social à New York.

EliseAI a annoncé en juin avoir dépassé les 200 millions de dollars de chiffre d’affaires récurrent annuel, doublant ainsi son chiffre d’affaires d’une année sur l’autre pour la cinquième année consécutive.