La start-up fintech Ramp atteint une valorisation de 60 milliards de dollars après une levée de fonds de 1,85 milliard de dollars

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(Ajoute des précisions tout au long du texte)

La start-up de technologie financière Ramp a annoncé jeudi avoir levé 1,85 milliard de dollars lors d’un tour de table mené par Dragoneer Investment Group, valorisant ainsi l’entreprise à 60 milliards de dollars, alors que celle-ci étend son offre en matière d’intelligence artificielle.

Ce financement souligne l’intérêt croissant des investisseurs pour l’automatisation financière, alors que les éditeurs de logiciels d’entreprise intègrent l’intelligence artificielle dans les fonctions de gestion des dépenses, d’approvisionnement et de trésorerie, autrefois dominées par les acteurs historiques du secteur.

La valorisation de Ramp marque une hausse par rapport aux 44 milliards de dollars enregistrés en juin , lors d’un tour de table au cours duquel elle avait levé 750 millions de dollars.

La société new-yorkaise, qui propose des cartes d’entreprise et des logiciels de gestion des dépenses, a déclaré générer plus de 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires annualisé et afficher un flux de trésorerie positif.

Fondée en 2019, Ramp compte plus de 85.000 entreprises parmi ses clients, qui représentent collectivement un volume d’achats annualisé de plus de 275 milliards de dollars, soit une hausse de 175% par rapport à l’année précédente.

L’entreprise se développe également dans le domaine des outils d’intelligence artificielle, notamment avec des logiciels permettant de surveiller les dépenses liées à l’IA et d’optimiser le coût d’exploitation des modèles d’IA.

Ce dernier tour de table a été co-dirigé par Thrive Capital, Founders Fund, Sands Capital et Avenir Growth. Parmi les autres investisseurs figuraient Fidelity Management & Research Company, T. Rowe Price, GIC et Coatue, a précisé la société.

Ramp a déclaré avoir levé environ 5 milliards de dollars au total en financement par capitaux propres, y compris ce dernier tour de table.