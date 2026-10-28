La start-up allemande NVision ouvre une nouvelle voie pour les puces informatiques quantiques dans un article publié dans Nature

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(Correction du paragraphe 2: NVision a levé 120 millions de dollars auprès de sources publiques et privées, et non 155 millions de dollars)

par Stephen Nellis

La start-up allemande NVision a publié mercredi un article dans la revue scientifique Nature présentant une nouvelle méthode de fabrication de puces pour l’informatique quantique qui s’inspirerait des techniques de fabrication largement répandues actuellement utilisées pour les écrans de smartphones.

Les start-ups et les géants de la technologie tels que Microsoft MSFT.O et IBM IBM.O se livrent à une course effrénée pour construire des ordinateurs quantiques qui promettent de résoudre des problèmes qui prendraient des milliers d’années à des machines conventionnelles. Mais NVision, qui a levé 120 millions de dollars auprès de sources publiques et privées telles qu’Abbott Laboratories ABT.N , a fait la découverte publiée mercredi alors qu’elle travaillait dans un domaine totalement différent: l’amélioration des dispositifs médicaux.

L’entreprise avait mis au point une machine capable d’irradier des molécules de sucre spécifiques jusqu’à ce que le spin de leurs électrons s’aligne. Grâce à cet alignement des spins, ces molécules de sucre deviennent mille fois plus faciles à détecter par les appareils d’IRM, ce qui permet d’identifier les cellules cancéreuses qui les absorbent bien plus rapidement que les cellules saines.

Dans les travaux publiés mercredi, NVision a démontré que sa technologie pouvait également s’appliquer à des molécules organiques similaires à celles utilisées dans les écrans à diodes électroluminescentes organiques (OLED), largement répandus dans le secteur de l’électronique. NVision a utilisé l’intelligence artificielle pour simuler des centaines de molécules candidates, puis en a synthétisé physiquement une quarantaine jusqu’à ce qu’elle trouve celle pouvant être déposée en couche mince sur une puce fabriquée selon une technologie conventionnelle, afin de créer une puce quantique.

“Nous avons trouvé cette molécule "Goldilocks"”, a déclaré Ilai Schwartz, directeur technique de NVision, lors d’un entretien accordé à Reuters.

NVision a également annoncé mercredi qu’elle s’associait au fabricant de puces américain HyperLight pour produire ses premières puces. La directrice générale de NVision, Sella Brosh, a indiqué que la société prévoyait de construire un ordinateur quantique complet plutôt que de se contenter de vendre ses molécules spécialisées.

“Nous voulons tout faire nous-mêmes: fabriquer les puces, déposer les molécules et effectuer toute la correction d’erreurs par-dessus”, a déclaré Mme Brosh lors d’un entretien. “À terme, ce que nous vendrons, c’est un ordinateur prêt à être installé en rack.”