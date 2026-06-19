La société zambienne ZCCM estime que l'introduction en bourse de CopperTech pourrait accélérer un projet d'expansion de 2,7 milliards de dollars

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* Une mine appartenant à Vedanta prévoit d'augmenter sa production de cuivre à 300 000 tonnes

* Vedanta cherche à s'introduire en bourse aux États-Unis pour financer son expansion

* Ce projet est essentiel pour atteindre l'objectif de production annuel de 3 millions de tonnes de la Zambie

* La ZCCM envisage également un rachat d’actions

par Nelson Banya

La société zambienne ZCCM Investment Holdings

ZCCM.LZ a déclaré vendredi que le projet d’introduction en bourse de la filiale cuprifère de Vedanta VDAN.NS pourrait accélérer le projet d’expansion de 2,7 milliards de dollars de leur société commune. Vedanta prépare l’introduction en bourse aux États-Unis de CopperTech Metals , un producteur intégré de cuivre et de cobalt domicilié aux États-Unis, qui exploitera Konkola Copper Mines, dont elle détient 79 % du capital, dans la province de Copperbelt en Zambie. ZCCM détient le reste du capital.

La Zambie, deuxième producteur africain de cuivre, prévoit de porter sa production à 3 millions de tonnes métriques d’ici 2031, contre 890 346 tonnes l’année dernière, afin de tirer parti de la hausse de la demande de cuivre, alimentée par la transition mondiale vers les énergies renouvelables. Vedanta a repris le contrôle de Konkola en 2023, après la saisie de cet actif par l’ancien gouvernement zambien de l’ancien président Edgar Lungu en 2019.

Le projet « Konkola Deep Mine Programme » (KDMP) de la société vise à porter la production de cuivre de Konkola à 300 000 tonnes d’ici 2031, contre 80 215 tonnes l’année dernière.

Le président du conseil d’administration de la ZCCM, Phesto Musonda, a déclaré aux investisseurs que cette cotation devrait réduire de trois ans le délai de mise en route du projet.

« Vedanta s’était engagée à investir 1,1 milliard de dollars dans le projet KDMP au cours des cinq prochaines années, mais compte tenu de cette introduction en bourse, nous avons revu notre calendrier », a déclaré M. Musonda lors de la journée des marchés de capitaux de ZCCM organisée à Paris.

« Nous affirmons que ces fonds sont désormais disponibles et que nous avons avancé l’investissement à 2028. Le projet KDMP sera opérationnel bien avant l’échéance des cinq ans », a-t-il ajouté.

Vedanta n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Ce projet d’extension comprend l’un des puits les plus profonds de Zambie, atteignant 1 500 mètres, destiné à exploiter des minerais à haute teneur, ainsi que des infrastructures de drainage et de traitement.

La ZCCM, cotée aux bourses de Lusaka, Londres et Euronext, a déclaré qu’elle envisageait un rachat d’actions afin de soutenir le cours de son titre, qu’elle juge nettement sous-évalué sur les places boursières européennes.