La société turque Arçelik prend le contrôle total de Beko Europe, ce qui simplifie son partenariat avec Whirlpool

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Canan Sevgili

Le fabricant turc d'électroménager Arçelik ARCLK.IS a accepté de racheter les 25 % de parts restantes détenues par Whirlpool WHR.N dans Beko Europe pour 71,5 millions d'euros (82 millions de dollars), devenant ainsi l'unique propriétaire de la filiale et simplifiant ainsi son partenariat avec le groupe américain.

Cette opération fait suite à l’acquisition par Arçelik, en avril 2024, des activités européennes de Whirlpool, à l’issue de laquelle Whirlpool avait conservé une participation minoritaire dans Beko Europe.

Arçelik a indiqué qu’un accord d’actionnaires avec Whirlpool avait été résilié, mais que l’accord de licence de marque existant resterait en vigueur.

Dans le cadre d’une transaction distincte, Arçelik a cédé à Whirlpool des actions représentant 2,9% de son capital — acquises précédemment dans le cadre d’un programme de rachat — pour un montant de 2 milliards de lires. Le prix de cession, fixé à 103,71 lires par action, correspondait à une légère décote par rapport au cours de clôture précédent.

La société a également indiqué avoir honoré l’intégralité de ses obligations de paiement liées à son acquisition, en 2022, des activités d’Indesit et de Whirlpool en Russie, avec un versement final de 40 millions d’euros.

SIMPLIFICATION DE LA STRUCTURE

Cemal Demirtas, directeur général de la recherche chez Ata Invest, basé à Istanbul, a déclaré que ces transactions devraient entraîner une sortie nette de trésorerie d’environ 70 millions d’euros, tout en générant une contribution ponctuelle de 100 à 110 millions d’euros aux autres produits d’exploitation.

"Nous considérons ces mesures comme positives en termes de simplification de la structure et de soutien à la gestion de la dette", a déclaré Demirtas.

Il a précisé qu’Arçelik affichait une valeur de marché d’environ 1,5 milliard de dollars et une dette nette d’environ 3,7 milliards de dollars au premier trimestre, ajoutant que les récentes cessions d’actifs témoignaient d’une volonté de désendettement.

Toutefois, les pressions opérationnelles persistent. "Les activités tant nationales qu’internationales sont toujours confrontées à des défis en termes de croissance et de rentabilité. Une reprise de la demande et des marges est essentielle pour renforcer les flux de trésorerie et réduire l’endettement", a-t-il déclaré. "Sinon, les niveaux d’endettement élevés pourraient continuer à peser sur le titre."

L'action Arçelik était en hausse de 0,1% à 10 h 01 GMT.

(1 dollar = 0,8726 euro)