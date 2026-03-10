La société Totsa de TotalEnergies vend le brut d'Oman chargé en avril à une prime au plus haut depuis plusieurs années, selon les négociants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Totsa, la filiale asiatique de TotalEnergies TTEF.PA , a vendu du brut d'Oman chargé en avril par le biais d'un appel d'offres avec une prime de plus de 20 dollars par baril par rapport aux cotations de Dubaï, ont indiqué des traders. Il s'agit de son deuxième appel d'offres pour des ventes de pétrole au Moyen-Orient depuis que la guerre en Iran a perturbé les exportations de la région.

L'appel d'offres, dans lequel Total a proposé jusqu'à 2 millions de barils de brut d'Oman à charger du 1er au 30 avril dans le port d'Oman de Mina AL Fahal, s'est achevé lundi.

La semaine dernière, Total a vendu 1 million de barils de brut d'Oman pour le chargement d'avril à Exxon Mobil

XOM.N avec une prime de 7 dollars par rapport aux cotations de Dubaï.