La société taïwanaise Wistron lève 1,5 milliard de dollars grâce à une offre publique mondiale d'actions afin de financer ses achats de matières premières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec les détails définitifs concernant la fixation du prix, tirés du communiqué de Wistron publié en Bourse tout au long de l'article)

par Yantoultra Ngui et Wen-Yee Lee

Wistron Corp

3231.TW , fournisseur de Nvidia NVDA.O , lève 1,47 milliard de dollars via une vente d’actions à l’échelle mondiale après avoir fixé le prix de l’offre à 58,88 dollars par certificat de dépôt, a indiqué lundi soir le fabricant taïwanais de serveurs dans un communiqué boursier.

Les entreprises technologiques taïwanaises se tournent vers les investisseurs internationaux pour lever de nouveaux fonds, alors que les dépenses mondiales en matière d’IA stimulent la demande sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en matériel, des serveurs aux composants électroniques.

Wistron a approuvé une augmentation de ses dépenses pour étendre sa capacité de production à Taïwan et a inauguré en juillet au Texas une usine de 700 millions de dollars destinée à la fabrication des derniers systèmes d’IA de Nvidia .

Wistron a indiqué dans son dossier qu’elle utiliserait le produit de la vente d’actions pour financer l’achat de matières premières en devises étrangères.

Reuters avait rapporté plus tôt dans la journée de lundi que Wistron commercialisait 25 millions de certificats de dépôt internationaux (GDR) dans une fourchette de prix comprise entre 58,67 et 59,79 dollars par titre. Le prix final s'est situé près du bas de cette fourchette.

Selon le document déposé, Wistron émettra 25 millions de certificats de dépôt internationaux, représentant 250 millions d’actions ordinaires.

Chaque certificat représente 10 actions Wistron, ce qui correspond à un prix d’environ 186,24 T$ ($5,91) par action, sur la base d’un taux de change de 31,631 T$ pour un dollar américain, comme l’indique le dossier.

Le prix d’offre représente une décote d’environ 5,5 % par rapport au cours de clôture de Wistron lundi, qui s’établissait à 197 T$.

Les nouvelles actions entraîneront une dilution d'environ 7,29 % pour les actionnaires existants, a indiqué Wistron dans le document, ajoutant qu'elle ne s'attendait pas à une dilution significative des participations des actionnaires.

Wistron avait déclaré en août que la demande de serveurs d’IA de la part des entreprises de cloud computing et des clients professionnels continuait de dépasser l’offre. Son bénéfice net au deuxième trimestre a progressé de 128 % par rapport à l’année précédente, tandis que son chiffre d’affaires a grimpé de 64 %.(Reporting par Yantoultra Ngui à Hong Kong et Wen-Yee Lee à Taipei; édité par Joe Bavier, Alexander Smith et Susan Fenton)

L'action Wistron a clôturé en baisse de 0,5 % lundi, mais a progressé de 30 % depuis le début de l'année.

($1 = 31,5000 dollars taïwanais)