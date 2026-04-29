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La société taïwanaise UMC fait face à des difficultés, mais prévoit une demande résiliente et va augmenter ses prix
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 11:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture et ajout de commentaires sur la hausse des prix au troisième point)

Le fabricant taïwanais de puces UMC 2303.TW a déclaré mercredi qu'il continuait d'observer une demande résiliente sur le marché malgré les difficultés liées à la pénurie de puces mémoire et l'impact de la guerre en Iran , et qu'il augmenterait ses prix à partir du second semestre de cette année.

* À l'approche du deuxième trimestre, la société s'attend à des expéditions de plaquettes importantes, soutenues par un rebond de la demande dans le secteur des communications ainsi que par une demande soutenue sur les marchés de l'informatique, des produits grand public et de l'industrie, a déclaré UMC dans un communiqué sur ses résultats.

* « Alors que la pénurie actuelle de mémoire et le conflit en cours au Moyen-Orient créent certains vents contraires et une volatilité du marché, UMC continue de prévoir une demande résiliente », a déclaré le directeur général Jason Wang dans un communiqué.

* « Nous procéderons à un ajustement des prix des plaquettes au second semestre 2026, ce qui nous placera dans une position plus favorable pour l’année 2027 à venir. Ainsi, la tarification reflète à la fois l’évolution de l’environnement de l’offre et de la demande et les investissements continus nécessaires pour soutenir la croissance de nos clients », a déclaré le directeur financier Chitung Liu lors d’une conférence téléphonique sur les résultats.

* United Microelectronics Corp (UMC) se concentre sur des nœuds plus matures, contrairement à Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW , le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, qui investit massivement dans les technologies les plus avancées de 2 et 1 nanomètre pour alimenter les applications d'intelligence artificielle.

* Mercredi, UMC a annoncé un chiffre d'affaires de 61,04 milliards de dollars taïwanais (1,93 milliard de dollars) au premier trimestre, en hausse de 5,5 % par rapport à l'année précédente, tandis que le bénéfice net a bondi de 108 % à 16,17 milliards de dollars taïwanais.

* Les actions d'UMC ont progressé de 51 % depuis le début de l'année, surpassant la hausse de 36 % enregistrée par l'ensemble du marché .TWII . Mercredi, avant la publication de ses résultats, le titre de la société a clôturé en baisse de 0,8 %.

(1 $ = 31,5650 dollars taïwanais)

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