La société suédoise Vattenfall choisit Rolls-Royce SMR pour son projet nucléaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation de la directrice générale de Vattenfall et d'informations contextuelles aux paragraphes 4 à 9)

Le groupe suédois Vattenfall a annoncé lundi avoir choisi Rolls-Royce SMR RR.L pour fournir une série de petits réacteurs nucléaires modulaires, préférant la société britannique à son concurrent américain GE Vernova GEV.N .

Le Parlement suédois a adopté l'année dernière une loi visant à financer une nouvelle génération de réacteurs, les premiers construits en Suède depuis plus de 40 ans et que le gouvernement juge nécessaires pour la sécurité énergétique et pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2045.

En août 2025, Vattenfall a déclaré que sa coentreprise Videberg Kraft prévoyait de commander soit cinq réacteurs BWRX-300 auprès de GE Vernova, soit trois petits réacteurs modulaires Rolls-Royce (SMRs), pour une puissance totale de près de 1.500 MW.

Le choix du groupe britannique plutôt que de l'offre américaine fait de la Suède un acteur d'une initiative européenne plus large, offrant à ce pays nordique sa première nouvelle centrale nucléaire depuis plus de 40 ans, a déclaré Anna Borg, directrice générale de Vattenfall, lors d'une conférence de presse.

“Ce projet va désormais se concrétiser”, a déclaré Mme Borg.

Rolls-Royce a indiqué que chacun de ses SMR produirait suffisamment d’électricité pour alimenter un million de foyers pendant plus de 60 ans.

Videberg Kraft, détenue à 80 % par Vattenfall et dont les 20 % restants sont détenus par un groupe des plus grandes entreprises suédoises, prévoit de construire cette nouvelle centrale nucléaire sur le site de l'actuelle centrale de Ringhals, dans le sud-ouest de la Suède.

Le gouvernement suédois de centre-droit souhaite relancer le nucléaire face aux préoccupations en matière de sécurité énergétique et aux prévisions selon lesquelles la demande en électricité doublera d’ici 2045, et prévoit de prendre une participation majoritaire de 60 % dans Videberg Kraft, sous réserve de l’approbation du Parlement.

Les investisseurs privés étant rebutés par les coûts élevés et les risques, le gouvernement a proposé jusqu’à 440 milliards de couronnes (47 milliards de dollars) sous forme de prêts, de garanties de prix sur 40 ans et de soutien à la gestion des déchets nucléaires, dans le but de stimuler la construction d’au moins 5.000 MW de nouvelle capacité nucléaire.