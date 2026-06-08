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La société sud-coréenne Naver va construire des usines d'IA d'une puissance de l'ordre du gigawatt en utilisant la technologie de Nvidia
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 01:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nvidia NVDA.O a annoncé lundi que le conglomérat sud-coréen de l'Internet Naver 035420.KS allait utiliser sa technologie pour construire des usines d'IA d'une puissance de l'ordre du gigawatt afin de répondre à la demande mondiale croissante en services d'IA et en IA physique.

Ce projet vise à répondre à la demande mondiale croissante en services d'IA et en applications physiques d'IA, a déclaré Nvidia.

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