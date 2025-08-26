La société Staatsolie du Suriname lancera une offre pour les zones pétrolières offshore en novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société pétrolière nationale du Suriname, Staatsolie, lancera en novembre une "offre ouverte" pour les zones offshore à explorer et à évaluer, a déclaré la société mardi, alors que le petit pays d'Amérique du Sud recherche des partenaires et des financements pour ce qu'il espère être un boom pétrolier et gazier. Suite à une décision d'investissement positive l'année dernière pour le projet phare Gran Morgu de 12 milliards de dollars entre TotalEnergies TTEF.PA , APA Corp APA.O et Staatsolie, et plusieurs découvertes de réserves par Petronas de Malaisie dans le bloc 52, le pays espère inaugurer la production de pétrole et de gaz offshore d'ici 2028. Contrairement à son voisin le Guyana, où toute la production est contrôlée par un consortium dirigé par Exxon Mobil, le Suriname veut s'assurer un secteur énergétique diversifié en promouvant des partenariats entre Staatsolie et des entreprises des États-Unis, d'Europe et d'Asie. Les entreprises qui effectuent actuellement des travaux d'exploration se sont vu attribuer des zones à l'issue d'appels d'offres. En juin, Staatsolie et Petronas ont signé un contrat de partage de la production pour le bloc 66 dans la partie occidentale du bassin Suriname-Guyane, ce qui porte à six le nombre total de zones auxquelles Petronas participe. Lors de ce prochain appel d'offres, les entreprises pourront opter pour des accords d'évaluation technique ou des contrats de partage de la production , a déclaré Staatsolie dans un communiqué. Tous les détails de l'offre seront publiés le 24 novembre, a ajouté Staatsolie.