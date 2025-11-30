Cinq morts dans un incendie en Meurthe-et-Moselle

Le préfet de Meurthe-et-Moselle Yves Séguy sur les lieux de l'incendie qui fait cinq morts à Neuves-Maisons, le 30 novembre 2025 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Cinq personnes, dont trois jeunes, sont mortes dimanche dans un incendie à Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle), une commune située au sud-ouest de Nancy, et une personne a pu en réchapper.

Les victimes sont "deux personnes entre 50 et 60 ans et trois autres jeunes personnes", a détaillé sur place le préfet Yves Séguy.

Le seul rescapé a réussi à "prendre place sur le toit de l'immeuble" et a pu "donner l'alerte". Cette personne est "simplement blessée", victime d'inhalation de fumées.

"Un dramatique incendie a ravagé cette nuit à Neuves-Maisons, en Meurthe-et-Moselle, une habitation du centre-ville. 5 personnes sont décédées et une autre est blessée. Mes sincères pensées vont aux victimes et à leurs proches", a écrit le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez sur le réseau social X.

Un pompier dans le bâtiment où s'est déclaré dans la nuit un incendie mortel à Neuves-Maisons, en Meurthe-et-Moselle, le 30 novembre 2025 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Le ministre a salué "la mobilisation des sapeurs-pompiers qui ont combattu l'incendie avec courage et celle des gendarmes engagés sur les lieux".

Les pompiers ont été alertés vers 03h15 dimanche de l'incendie survenu rue du Capitaine Caillon dans le centre de Neuves-Maisons, une commune de 7.000 habitants située au sud-ouest de Nancy.

Le sinistre a touché un bâtiment de trois niveaux comprenant un magasin au rez-de-chaussée.

- Réfugié sur le toit -

"Mes premières pensées vont aux victimes et à leurs proches, c'est un dramatique incendie", a déclaré le préfet Yves Séguy.

Des pompiers interviennent sur le bâtiment où s'est déclaré dans la nuit un incendie mortel à Neuves-Maisons, en Meurthe-et-Moselle, le 30 novembre 2025 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

"A l'heure où nous parlons c'est difficile d'en déterminer les circonstances", a-t-il ajouté, soulignant qu'une enquête judiciaire "est en cours pour établir dans quelles conditions cet incendie a pu se développer aussi vite et produire autant de dégâts".

"L'immeuble semble en bon état", a noté le préfet. Il "était occupé simplement par une famille". Au moment du drame, celle-ci "accueillait, semble-t-il, un ou deux adolescents au moment où s'est produit le sinistre".

Les pompiers sont intervenus "en moins d'un quart d'heure, 12 minutes" selon le préfet, "ce qui est peu mais malheureusement ce qui était insuffisant pour arriver à sauver toutes les victimes".

Le bâtiment où s'est déclaré dans la nuit un incendie mortel à Neuves-Maisons, en Meurthe-et-Moselle, le 30 novembre 2025 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Au total, 70 pompiers ont été engagés avec une trentaine de véhicules. Ils sont parvenus à maitriser le feu "assez rapidement".

Une vingtaine de gendarmes, dont des membres de la brigade de recherches et du PSIG (peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) se sont rendus sur place et trois ambulances ont été utilisées, a précisé la préfecture à l'AFP.

L'incendie ne s'est pas propagé aux bâtiments voisins.

La mairie va ouvrir deux salles, l'une pour accueillir des familles et l'autre pour abriter une cellule d'urgence médico-psychologique pour la population qui a pu être choquée par le drame.