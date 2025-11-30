Quarante ans après Christo et Jeanne-Claude, JR prépare sa transformation du Pont-Neuf

L'artiste JR dans son atelier parisien, le 26 novembre 2025 ( AFP / JOEL SAGET )

"C'est plus facile de passer après eux": 40 ans après l'emballage du Pont-Neuf à Paris par les créateurs Christo et Jeanne-Claude, l'artiste JR va installer une "caverne" de 120 mètres de long sur le plus vieux pont de la capitale en juin 2026.

Sur une grande table en bois côtoyant le sapin de Noël de l'atelier parisien de JR, s'empilent des découpages et collages en noir et blanc, couleurs de prédilection de ses œuvres. L'artiste, qui a reçu l'AFP dans son atelier, les crayonne au fusain, sans se déparer de ses emblématiques lunettes et chapeau noirs.

Les montages photographiques montrent le célèbre pont, situé au cœur de la capitale, recouvert de roche aux arêtes acérées, où seule la forme de ses arches permet de reconnaître le Pont-Neuf.

Ce sont les images du prochain projet du street artist et photographe. Du 6 au 28 juin 2026, le monument se transformera en une "caverne" que les passants pourront traverser, "une œuvre immersive" en hommage à Christo et Jeanne-Claude, explique JR.

Le projet de "caverne" sur le Pont Neuf, de l'artiste JR dans son atelier parisien, le 26 novembre 2025 ( AFP / JOEL SAGET )

Connu comme eux pour ses réalisations monumentales éphémères à travers le monde, il a été contacté par la Fondation Christo et Jeanne-Claude et l'Amicale des ponts de Paris pour cet hommage.

En 1985, le couple d'artistes avait emballé le monument de tissu pendant deux semaines. A l'époque, il leur avait fallu dix ans pour concrétiser ce projet et vaincre les réticences, politiques notamment, comme celles du maire de Paris de l'époque, Jacques Chirac.

"Pour Christo et Jeanne-Claude, obtenir l'autorisation de réaliser le Pont-Neuf Wrapped (emballé, ndlr) a été l'un des plus grands défis de leur carrière", souligne le neveu de Christo, Vladimir Yavachev, qui gère leurs projets, dans un communiqué de la fondation.

Mais Paris n'est plus la ville-musée des années 1980.

"Une fois les premiers dessins réalisés, il y a eu bien sûr tout un travail avec la Ville de Paris", raconte JR. "Même si c'est très complexe comme réalisation, la tâche m'est rendue plus facile de passer après eux".

- Un chantier de "centaines de personnes" -

Il a obtenu le feu vert sans difficultés. La maire Anne Hidalgo saluant même dans le communiqué de la fondation une "idée formidable".

L'artiste JR dans son atelier parisien, le 26 novembre 2025, penché sur son projet de "caverne" sur le Pont Neuf ( AFP / JOEL SAGET )

Par rapport aux interminables tractations de ses prédécesseurs, deux années seulement se seront écoulées entre le "oui" de la mairie et l'installation de la "caverne" au printemps prochain.

"J'ai la chance" de bénéficier de "tout le travail qui a été fait à l'époque par Christo et Jeanne-Claude, qui ont vraiment lutté pendant des années à réaliser leur projet", reconnaît l'artiste de 42 ans.

La ville a aussi pris l'habitude d'accueillir des projets d'art contemporain spectaculaires, comme l'emballage de l'Arc de Triomphe en 2021, œuvre posthume de Christo et Jeanne-Claude.

Pour JR, "Paris est une ville qui sait accueillir le monumental. On l'a vu avec les Jeux olympiques".

Comme le pont emballé de Christo, la future "caverne" représente une prouesse technique et sera aussi principalement constituée de tissu.

L'artiste JR dans son atelier parisien, le 26 novembre 2025, posant à côté d'une maquette de "caverne" sur la facade de l'Opéra Garnier en 2023 ( AFP / JOEL SAGET )

"Sur un projet comme ça, je dois travailler avec des ingénieurs, avec des constructeurs. On doit penser aux structures, aux intempéries", explique JR, qui précise que "des centaines de personnes de tous corps de métiers" participent au chantier.

Le pont restera "accessible à tous, gratuit, jour et nuit", souligne l'artiste. Les bus et les voitures seront toutefois interdits pendant la durée de l'installation.

À Paris, JR a déjà réalisé un gigantesque collage autour de la pyramide du Louvre en 2019 ou recouvert l'Opéra d'une autre "caverne" en 2023.

Autre point commun avec le "Pont-Neuf Wrapped", cette œuvre de JR a été "financée par du mécénat privé, sans recours à des fonds publics", précise la fondation Christo et Jeanne-Claude.