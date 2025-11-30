L'activité manufacturière en contraction pour un 8e mois consécutif en novembre-PMI

PHOTO DE FICHIER : L'activité des usines chinoises se contracte à nouveau en novembre, l'activité des services se ralentit

L'activité manufacturière en Chine est restée en terrain de contraction pour un huitième mois consécutif en novembre, montre un rapport officiel publié dimanche, ce qui suggère la nécessité de nouvelles mesures de relance pour stimuler la demande.

L'indice PMI manufacturier officiel s'est établi à 49,2 en novembre, conformément aux attentes, après 49,0 en octobre.

La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

(Rédigé par Joe Cash et Ellen Zhang, version franaçsie Kate Entringer)