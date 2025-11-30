 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 122,71
+0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'activité manufacturière en contraction pour un 8e mois consécutif en novembre-PMI
information fournie par Reuters 30/11/2025 à 08:59

PHOTO DE FICHIER : L'activité des usines chinoises se contracte à nouveau en novembre, l'activité des services se ralentit

PHOTO DE FICHIER : L'activité des usines chinoises se contracte à nouveau en novembre, l'activité des services se ralentit

L'activité manufacturière en Chine est restée en terrain de contraction pour un huitième mois consécutif en novembre, montre un rapport officiel publié dimanche, ce qui suggère la nécessité de nouvelles mesures de relance pour stimuler la demande.

L'indice PMI manufacturier officiel s'est établi à 49,2 en novembre, conformément aux attentes, après 49,0 en octobre.

La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

(Rédigé par Joe Cash et Ellen Zhang, version franaçsie Kate Entringer)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank