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La société portugaise Galp a déposé une demande d'arbitrage dans le cadre d'un litige fiscal avec le Mozambique, selon le site web du CIRDI
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 14:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 2, 3 et 5)

La société énergétique portugaise Galp GALP.LS a engagé une procédure d'arbitrage contre le Mozambique dans le cadre d'un litige fiscal, comme l'indique le site web du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI).

Cette affaire, enregistrée le 26 juin, porte sur la cession par Galp, en 2024, de sa participation de 10 % dans le projet « Area 4 » du bassin de Rovuma, au large du Mozambique, à XRG, une filiale de l’Abu Dhabi National Oil Company, ainsi que sur les allégations du gouvernement selon lesquelles Galp aurait dû s’acquitter d’un montant d’impôt sur les plus-values supérieur à celui qu’elle a versé.

Galp a perçu environ 881 millions de dollars à la conclusion de la transaction en 2025 et a fait valoir que ce montant incluait l’impôt sur les plus-values.

L'administration fiscale mozambicaine n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La zone 4 comprend la plate-forme flottante de gaz naturel liquéfié (GNL) Coral South, exploitée par Eni ENI.MI , ainsi que son projet jumeau Coral North FLNG, actuellement en cours de développement, sans oublier un projet de terminal GNL terrestre proposé par l’opérateur ExxonMobil XOM.N .

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