La société polonaise ZE PAK et SGE s'associent pour construire des petits réacteurs nucléaires modulaires à Patnow

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur d'électricité polonais ZE PAK ZEEP.WA et la société d'infrastructures énergétiques SGE ont convenu de créer une coentreprise destinée à construire et à exploiter des petits réacteurs nucléaires modulaires sur le site de Patnow de ZE PAK, situé dans le centre de la Pologne.

La coentreprise utilisera la technologie du réacteur BWRX-300 de GE Vernova Hitachi. SGE détiendra une participation majoritaire et dirigera la gestion du projet, tandis qu'une filiale de ZE PAK détiendra une participation minoritaire.

* ZE PAK préparera le site à ses propres frais après avoir cessé ses activités actuelles sur ce site

* Une fois le site préparé, elle cédera le terrain à la coentreprise pour un montant de 300 millions de zlotys (76,6 millions de dollars), payable entre 2028 et 2030

* Le prix pourra être réduit de 50 millions de zlotys au maximum, en fonction des coûts réels de préparation du site

* ZE PAK dispose d’une option de vente de ses actions à SGE pour 100 millions d’euros (112 millions de dollars) si la coentreprise atteint certains objectifs dans un délai de cinq ans

(1 $ = 3,9170 zlotys)

(1 dollar = 0,8945 euro)