La société irlandaise DCC rejette une offre publique d'achat de 6,66 milliards de dollars ; le cours de l'action chute

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* DCC estime que l'offre de 58 livres par action sous-évalue la société

* KKR et Energy Capital Partners refusent de commenter

* DCC est le dernier groupe du FTSE 100 à faire l'objet d'offres

* Le titre recule de 1,9 % après avoir chuté de 6,4 %

(Ajout: KKR et Energy Capital Partners refusent de commenter au paragraphe 3, graphique sur les actions, commentaire d'analyste au paragraphe 8, détails sur la performance des actions aux paragraphes 9 et 12) par Simone Lobo et Pushkala Aripaka

Le distributeur d'énergie irlandais DCC

DCC.L a rejeté jeudi une offre de rachat de 4,95 milliards de livres sterling (6,66 milliards de dollars) émanant d'un consortium composé des sociétés d'investissement américaines KKR

KKR.N et Energy Capital Partners, estimant qu'elle sous-évaluait la société. Les actions de DCC, cotées à Londres, ont chuté de 6,4 % après le rejet de l'offre en numéraire de 58 livres par action, qui représentait une prime de 8 % par rapport au cours de clôture de DCC avant que l'offre ne soit rendue publique mercredi.

KKR et Energy Capital Partners ont refusé de commenter. Le consortium a jusqu'au 10 juin pour faire une offre ferme ou se retirer.

Cette approche de DCC, basée à Dublin, marque la dernière tentative en date de fonds d'investissement privés de racheter une société cotée au Royaume-Uni, les soumissionnaires étant attirés par les valorisations relativement plus faibles de ces entreprises. Parmi les sociétés du FTSE 100 .FTSE ayant fait l'objet d'offres de rachat ces derniers mois figurent Beazley

BEZG.L , Schroders SDR.L et Intertek ITRK.L .

DCC, qui distribue du gaz liquéfié, des biocarburants et de l'énergie renouvelable aux entreprises et aux ménages, s'est séparé de ses actifs non stratégiques dans les secteurs de la santé et des technologies afin de se concentrer sur son activité énergétique. En février, le groupe a prévu une forte croissance de ses bénéfices pour 2026.

QUESTIONS D'ÉVALUATION ET DE TIMING

L'analyste de Berenberg, James Bayliss, a reconnu que la proposition sous-évaluait DCC, qualifiant le timing de "très opportuniste", car DCC est toujours en phase de simplification et n'a "pas encore été récompensée" pour cela.

"Je pense que pour que l'opération soit acceptable pour les actionnaires et la direction, il faudrait une hausse significative par rapport au prix rejeté aujourd'hui", a-t-il déclaré.

Les actions de DCC ont progressé d'environ 22 % au cours de l'année écoulée, avec notamment une forte hausse mercredi après l'annonce de l'offre, ce qui a permis au titre de légèrement surperformer le FTSE 100.

Andrew Brooke, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré que les investisseurs étaient frustrés par la performance du cours de l'action DCC, ajoutant que le marché avait du mal à évaluer son activité dans le secteur de l'énergie.

"Nous pensons qu'il y a de bonnes chances qu'un accord soit conclu, mais nous ne sommes pas convaincus qu'il dépassera de beaucoup plus de 10 % le cours actuel", a déclaré M. Brooke.

L'action DCC a chuté à 55 livres et 5 pence, valorisant la société à environ 4,70 milliards de livres. À 12 h 45 GMT, le titre avait récupéré une partie de ses pertes et reculait de 1,9 %.

(1 $ = 0,7429 livre)