La société irlandaise DCC Energy va être privatisée dans le cadre d'une opération de 7,7 milliards de dollars conclue avec KKR et Energy Capital

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* L'opération prévoit un paiement en numéraire de 65,25 £ par action, ainsi qu'un solde du dividende de 147,22 pence par action

* Cette valeur pourrait augmenter jusqu'à 1,25 £ par action si DCC vendait sa filiale Nexora pour au moins 800 millions de dollars

* L'offre valorise DCC avec une prime de 26 % par rapport à son dernier cours de clôture avant l'annonce de l'intérêt manifesté

(Ajout d'un commentaire de l'actionnaire Fidelity au paragraphe 8, d'une citation d'un analyste au paragraphe 12, et mise à jour des cours de l'action) par Prerna Bedi et Atharva Singh

Le distributeur d’énergie irlandais DCC Energy DCC.L a accepté lundi une offre de rachat de 5,75 milliards de livres sterling (7,68 milliards de dollars) émanant d’un consortium de sociétés de capital-investissement américaines, KKR KKR.N et Energy Capital Partners, marquant ainsi un nouveau rachat étranger d’une société cotée au Royaume-Uni cette année.

Les actionnaires de DCC recevront 65,25 livres sterling par action en numéraire, un solde du dividende proposé de 147,22 pence, ainsi qu’un versement potentiel pouvant atteindre 1,25 livre sterling par action en cas de cession de sa division technologique Nexora pour un montant d’au moins 800 millions de dollars.

« Nous avons simplifié la structure du groupe, consacré énormément de temps aux relations avec les investisseurs, mais cela ne s’est pas vraiment traduit par la valeur que les capitaux privés sont prêts à attribuer à notre entreprise », a déclaré le directeur général Donal Murphy à Reuters lors d’une interview, lorsqu’il a été interrogé sur la justification de cet accord.

Cette offre, la troisième présentée par le consortium, représente une prime de plus de 26 % par rapport au cours de clôture du groupe le 28 avril, soit la veille de la réception de la première offre du consortium. Des investisseurs, dont l’actionnaire Fidelity, s’étaient opposés à un rachat au prix proposé.

M. Murphy a indiqué qu’un des actionnaires opposés à l’opération, dont il a refusé de révéler le nom, avait « cédé une très grande partie de sa participation à un prix inférieur à celui proposé par le consortium », et que le conseil d’administration était convaincu du soutien des investisseurs à cette opération.

Alex Wright, gérant de portefeuille de Fidelity Special Values et du Fidelity Special Situations Fund, a déclaré que le fonds continuait de s'opposer à l'opération et estimait que DCC « restait une opportunité d'investissement attractive à long terme ».

À 14 h 03 GMT, l’action DCC progressait de 1,2 % à 63,60 £.

L'EXODE DE LONDRES SE POURSUIT

Les sociétés de capital-investissement manifestent un intérêt accru pour les entreprises cotées au Royaume-Uni dont les valorisations sont faibles. EasyJet EZJ.L est en pourparlers avec deux sociétés de rachat en vue d’une cession, tandis qu’Intertek ITRK.L a accepté en juin d’être délistée par EQT EQTAB.ST .

« Le Royaume-Uni excelle dans l’incubation d’entreprises prospères, mais peine à les conserver en tant qu'entreprises mondiales implantées et détenues localement une fois qu'elles ont pris de l'ampleur ou qu'elles souhaitent se développer », a déclaré Angeline Ong, analyste en investissement senior chez IG, une plateforme de trading.

Les fusions-acquisitions au Royaume-Uni en 2026 ont été largement portées par des offres étrangères, totalisant plus de 197 milliards de dollars, soit le chiffre le plus élevé depuis le début des statistiques en 1980, selon les données de LSEG. Les acquéreurs américains représentent plus de la moitié des rachats étrangers de cette année.

(1 dollar = 0,7490 livre sterling)