Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* LVMH LVMH.PA - Le groupe de luxe français a annoncé lundi des ventes en hausse organique de 3% au second trimestre, soutenues par les achats croissants de la clientèle américaine, qui compensent la diminution des dépenses des consommateurs au Moyen-Orient et en Europe du fait de la guerre en Iran.

* MICHELIN MICP.PA - Le fabricant français de pneumatiques a fait état lundi d'un résultat opérationnel supérieur aux attentes grâce à ses hausses de prix et à ses réductions de coûts, et confirmé à nouveau ses prévisions annuelles malgré les incertitudes provoquées par la guerre en Iran.

* RENAULT RENA.PA - Le constructeur automobile français a déclaré lundi soir dans un communiqué qu'il contestait fermement avoir commis la moindre infraction concernant certains véhicules diesels d'anciennes générations, après une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.

* REXEL RXL.PA a relevé mardi ses objectifs pour l'année en cours et fait état d'une hausse des ventes au premier semestre, portées par les investissements stratégiques dans les segments à forte croissance.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N43Q1QK

(Rédigé par Diana Mandia)