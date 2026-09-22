La société indienne Sansera Engineering atteint un niveau record ; Goldman relève son objectif de cours grâce à l'essor mondial du secteur des puces électroniques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Le titre du fabricant de composants de haute précision Sansera Engineering SASE.NS bondit de 4,95% pour atteindre un plus haut historique à 4.509,80 roupies

** Le titre est en passe d’enregistrer une cinquième séance consécutive de hausse

** Selon Goldman Sachs Research, les investissements réalisés en Inde par les équipementiers mondiaux du secteur des semi-conducteurs, Applied Materials AMAT.O et LAM Research

LRCX.O , visant à développer un écosystème de fournisseurs locaux, devraient contribuer à la croissance de l'activité de SASE liée à la fourniture de composants « Advanced Design System », qui génère des marges plus élevées

** La société de courtage attribue à l'action la recommandation « Achat » et relève son objectif de cours de 4.500 roupies à 4.990 roupies, le plus haut niveau du marché

** 7 analystes sur 12 attribuent à l’action la recommandation « Achat » ou supérieure, avec un objectif de cours médian de 4.185 roupies – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 169,05%